نورمان يقتحم قائمة «السباق إلى دبي»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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اقترب السويدي فينسينت نورمان من التأهل إلى البطولة الختامية لجولة دي بي ورلد التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما توج أول من أمس بلقب بطولة هواريزن إيرلندا المفتوحة، وذلك مع احتدام المنافسة بين نجوم العالم لحجز المقاعد الـ 50 الحصرية في بطولة جولة دي بي ورلد للغولف التي ستقام في عقارات جميرا للغولف خلال الفترة 16 إلى 19 نوفمبر المقبل.

جاء فوز نورمان بلقب البطولة التي أقيمت بنادي كيه في إيرلندا، بعدما أنهى المنافسات برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ليتقدم 35 خطوة ويقتحم قائمة العشرة الأوائل «التوب 10» بعدما أصبح بالمركز السابع في الترتيب لـ «السباق إلى دبي» بالشراكة مع رولكس وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ويمتلك برصيده 1753 نقطة. وجاء الألماني هورلي لونج ثانياً في البطولة برصيد 13 ضربة تحت المعدل، وهو صاحب التقدم الأكبر في ترتيب «السباق إلى دبي»، بعدما قطع 113 خطوة، ليصبح بالمركز 37 برصيد 876 نقطة.

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