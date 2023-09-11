3 لاعبات ولاعب يحملون طموحات كاراتيه الإمارات في "الألعاب الآسيوية"

المصدر: وام

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استقر اتحاد الإمارات للكاراتيه على اختيار 4 عناصر (3 لاعبات ولاعب واحد) للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانجتشو بالصين خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري إلى 8 أكتوبر المقبل.

واللاعبات اللائي وقع عليهن الاختيار هن سارة العمري، وفاطمة خصيف، وحوراء العجمي، إلى جانب اللاعب سليمان الملا، وجميعهم في منافسات "الكوميتيه"، وهي نفس التشكيلة التي شاركت في منافسات دورة الألعاب العربية الأخيرة بالجزائر خلال شهر يوليو الماضي، حيث حققت كل من حوراء العجمي وسارة العامري ميداليتين في تلك الدورة.

وأوضح المهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي، أن الاختيار وقع عليهم باعتبارهم أفضل الموجودين حالياً، استنادا إلى النتائج والخبرات الدولية.

وقال: "باستثناء حوراء العجمي صاحبة النصيب الأكبر من رصيد الخبرات، فان اللاعبتين الأخريين، سارة وفاطمة، لديهما من الطموح والرغبة والإمكانات ما يؤهلهما لتحقيق الإنجازات وحصد الميداليات مع حوراء التي سبق لها تحقيق ميدالية ذهبية آسيوية، كما فازت مع زميلتها سارة العمري بميداليتين (برونزية وفضية) في بطولة آسيا الأخيرة التي أقيمت في ماليزيا شهر أغسطس الماضي، ونفس الأمر بالنسبة ليوسف صاحب الرصيد المتميز من الخبرة".

وأضاف: "هذه المقومات تدعم طموحات كاراتيه الإمارات في تحقيق المزيد من الإنجازات في هانجتشو، برغم المنافسة القوية المنتظرة، في ظل كونها واحدة من محطات التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" ورغبة نجوم القارة، في حسم تأهلهم إلى الأولمبياد القادم".

وأوضح شامس ان برنامج الإعداد، بعد المشاركات القوية الأخيرة في دورة الألعاب العربية والبطولة الآسيوية، سيقتصر على معسكر داخلي واحتكاك مع اللاعبين من داخل الدولة في ظل ضيق الوقت.

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