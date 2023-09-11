الدوري الأوروبي لكرة السلة.. دبي مقراً لمباريات فريق وولفز الليتواني

المصدر: البيان

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بحث مجلس دبي الرياضي سبل التعاون مع نادي "وولفز" الليتواني لكرة السلة وذلك في إطار دعم وتشجيع الأندية العالمية والمنظمين العالميين على الاستثمار في دبي ونقل مقراتهم إلى المدينة أو تنظيم بطولاتهم فيها.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وفد النادي الليتواني الذي ضم غديميناس زيميلس مالك النادي وريمانتس كوكانياس رئيس النادي وسفيرا النادي التوأمين داريوس وكسيستوف لاف نجما كرة السلة الليتوانية والمحترفان السابقان في عدد من الأندية الأوروبية وفي مقدمتها ريال مدريد، وذلك بحضور ناصر أمان آل مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية في المجلس.

وأكد سعادة سعيد حارب لمالك ورئيس النادي ونجومه أن دبي ترحب بالجميع سواء كانوا أبطالا رياضيين أو أندية وأكاديميات ومنظمين عالميين حيث تتوفر في المدينة كل سبل النجاح لهم بداية من التشريعات الداعمة للاستثمار أو التنوع السكاني الكبير وكذلك جودة الحياة وتوفر المنشآت الرياضية الحديثة، إلى جانب مكانة الرياضة في الحياة اليومية وتوفر الكوادر التنظيمية المؤهلة وجميع وسائل النقل والاتصال والأماكن الفندقية والسياحية القادرة على استقطاب الجمهور الكبير الذي يحضر الفعاليات الرياضية والفرق التي تشارك فيها من جميع دول العالم.

وقدم غديميناس زيميلس الشكر لمجلس دبي الرياضي على حسن الاستقبال والشرح الوافي عن تطور القطاع الرياضي في دبي وحرص المجلس على دعم جهوده في تكوين قاعدة رياضية فيها، وأكد أنه وجد بالفعل كل سبل النجاح والنمو لأعماله التجارية في مجال خدمات الطيران وكذلك الراحة له ولأفراد عائلته وفرق عمله حيث يعيش حاليا في دبي ويدير أعماله حول العالم من خلال مقره في دبي، وقد قرر أن ينقل إدارة النادي الى دبي وأن يتخذ من دبي مقرا لمبارياته ضمن الدوري الأوروبي لكرة السلة بدلا من اللعب في ليتوانيا حيث يشارك بصفته أحد أندية النخبة في ليتوانيا ومنافسا دائما على اللقب حيث يحتل في الموسم الجاري المركز الثالث.

كما عبر عن ثقته بأن توفر المنشآت الرياضية والقاعات الحديثة التي تستوعب آلاف المشجعين ستساهم في نجاح خطوته هذه التي ستتم خلال الفترة المقبلة حيث أبلغ الاتحاد الأوروبي لكرة السلة بقراره وسيتم ابلاغ الفرق المنافسة المشاركة في منافسات الدوري الأوروبي بلعب مبارياتها أمام فريق "وولفز" في دبي بدلا من ليتوانيا، حيث تعد البطولة الأهم في أوروبا على صعيد الأندية وتبلغ عائدات البث التلفزيوني وحدها أكثر من 400 ملين يورو.

وتم خلال اللقاء تبادل الهدايا التذكارية حيث قدم سعادة سعيد حارب لأعضاء الوفد الزائر نسخا باللغة الإنجليزية من كتاب "قصتي" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.

وتعد ليتوانيا من الدول التي تولي اهتماما كبيرا بكرة السلة وأن منتخبها الوطني مصنف حاليا بالمركز السادس بعد ختام بطولة كأس العالم التي اختتمت في الفلبين مؤخرا والتي شهدت فوز منتخب ليتوانيا على منتخب الولايات المتحدة الأميركية، كما يلعب اثنين من نجوم المنتخب الليتواني ضمن فرق دوري كرة السلة الأمريكي " NBA".

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