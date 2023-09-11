فوز تاريخي ونوبة بكاء.. إنجاز جديد لدجوكوفيتش يعادل به رقم نادال (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تُوج الصربي نوفاك جوكوفيتش، بلقب أمريكا المفتوحة للتنس 2023 للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه على الروسي دانييل ميدفيديف في المباراة النهائية التي جمعت بينهما.

وجاء النتيجة لصالح جوكوفيتش بـ 3 مجموعات دون رد، بواقع (6-3)، و(7-6)، (6-3)، واستمرت المباراة بين جوكوفيتش وميدفيديف نحو 3 ساعات و18 دقيقة، ومنحته نتيجتها لقب أمريكا المفتوحة للتنس للمرة الرابعة، ليعادل رقم نادال كثاني أكثر اللاعبين تتويجاً باللقب، ويكون على بعد لقب واحد من المخضرم روجر فيدرير.

وعقب انتهاء المباراة بين جوكوفيتش وميدفيديف، دخل النجم الصربي في نوبة بكاء، في مشهد مؤثر.

وعزز جوكوفيتش رقمه القياسي كأكثر المتوجين بألقاب الغراند سلام في التاريخ برصيد 24 بطولة، وتربع على صدارة التصنيف العالمي للمرة الثامنة، ووسع الفارق بينه وبين رافاييل نادال كأكثر المتوجين ببطولات الجراند سلام في التاريخ إلى بطولتين، حيث فاز دجوكوفيتش خلال مسيرته بـ 24 لقب غراند سلام بينما حقق نادال 22 لقباً، ويأتي خلفهما فيدرير بـ 20 لقباً.

ألقاب دجوكوفيتش في غراند سلام

- بطولة أستراليا المفتوحة (10 مرات)

- رولان جاروس (3 مرات)

- ويمبلدون (7 مرات)

- بطولة أمريكا المفتوحة (40 مرات)

24 and counting for Novak Djokovic! pic.twitter.com/JHBdaR98Qs — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

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