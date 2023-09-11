عبدالله جاسم يفوز بالقميص الأبيض في طواف صلالة

المصدر: (دبي - البيان)

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فاز عبدالله جاسم دراج منتخبنا الوطني أمس بالقميص الأبيض تحت 23 سنة في المرحلة الأولى من طواف صلالة والتي امتدت 123 كم، كما حصد المركز الرابع في الترتيب العام.

حضر المرحلة الأولى وشارك في تتويج الفائزين منصور بوعصيبه، رئيس اتحاد الدراجات وحرص على الاجتماع مع لاعبي المنتخب وفريقي الوثبة وشباب الأهلي. وأكد يوسف ميرزا مدرب المنتخب ورئيس البعثة، سعادته بالقميص الذي حصل عليه عبدالله جاسم، مشيراً إلى قوة المنافسات. وقال : خسر المنتخب جهود عبدالرحمن البلوشي، الذي تعرض لحادث سقوط تسبب في إصابته بشرخ بالكتف سيبعده عن المراحل المقبلة للطواف.

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