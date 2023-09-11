ألمانيا بطل العالم لكرة السلة

المصدر: (مانيلا - د ب أ)

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توج منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم لكرة السلة للرجال، للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه أمس على منتخب صربيا 83 - 77، في المباراة النهائية في العاصمة الفلبينية مانيلا.

تقدم المنتخب الصربي في الفترة الأولى للقاء بنتيجة 26 - 23،فيما أنهى المنتخب الألماني ، الفترة الثانية متعادلاً 47 - 47، وفاز بالفترة الثالثة، 69 - 57، وفي الفترة الرابعة، قلص منتخب صربيا الفارق إلى 3 نقاط، لتصبح النتيجة 78 - 75 لألمانيا قبل دقيقة و21 ثانية من النهاية، لكن المنتخب الألماني أنهي المباراة لصالحه بفارق 6 نقاط.

وكان المنتخب الألماني صعد للمباراة النهائية بكأس العالم للمرة الأولى، بتغلبه على الولايات المتحدة، حامل اللقب 5 مرات، في الدور قبل النهائي.

وأحرز المنتخب الكندي ميداليته الأولى في المونديال وحقق «البرونزية» بفوزه على الولايات المتحدة 127 ـ 118 بعد التمديد، في مباراة تحديد المركز الثالث.

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