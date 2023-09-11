دبي تحتفي بأبطال «آسيا لمحترفي الجوجيتسو»

المصدر: دبي ـ البيان

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احتفت دبي بنجوم بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) في الصالة الرياضية بنادي شباب الأهلي، وشهدت منصة التتويج صعود الأبطال وسط مظاهر احتفالية، واستمتعت الجماهير التي توافدت لتشجيع اللاعبين بأجواء تنافسية حماسية مع مجموعة من النزالات القوية، التي جمعت عدداً من أبرز اللاعبين المحترفين على الساحتين المحلية والدولية،وتوجت أكاديمية A.F.N.T بلقب البطولة، وجاء كوماندو جروب وصيفاً، وفريق أكاديميات كازاخستان ثالثاً.

وأشاد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو بمستوى البطولة ونجاحها في توفير منصة نموذجية جمعت كوكبة من ألمع اللاعبين المحترفين حاملي الحزام الأسود والبني والبنفسجي، قدموا خلاصة تجربتهم على البساط وتنافسوا بقوة للوصول إلى منصة التتويج، وقال: أسهمت البطولة في إبراز المواهب الصاعدة ضمن فئات البراعم والأشبال الذين يمثلون المخزون الاستراتيجي لرياضة الجوجيتسو، الأمر الذي يتوافق مع رؤية الاتحاد لبناء قاعدة قوية من اللاعبين القادرين على التألق محلياً وعالمياً.

وأوضح الظاهري أن السبب وراء معدلات المشاركة المرتفعة في البطولة يعود إلى جودة البطولات وقيمتها الفنية العالية، إضافة إلى رغبة الأندية والأكاديميات في ضمان الإعداد الأمثل ورفع جاهزية لاعبيها الذين يستعدون للمشاركة في عدد من الاستحقاقات المهمة القادمة وعلى رأسها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، فضلاً عن حصد النقاط التصنيفية الدولية.

وقال: بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو تسهم في تطوير أداء اللاعبين المشاركين وصقل مواهبهم، وتوفير فرص الاحتكاك القوي مع لاعبين متمرسين، مشيداً بالأداء المتطور للاعبي الإمارات وقدرتهم على مجاراة أقوى اللاعبين، والتفوق عليهم في الكثير من المناسبات.

خطوة متميزة

وقال رودريغو فاليريو مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو إن البطولة تمثل امتداداً لنجاح البطولات التي ننظمها في مختلف دول العالم، مؤكداً أن إفساح المجال لمشاركة فئات البراعم والأطفال في المنافسات حقّق الكثير من المكاسب، ويعد ترجمة للانتشار الواسع الذي تتمتع به رياضة الجوجيتسو في الدولة خصوصاً بين الفئات السنية الأصغر الذين يمثلون جيل المستقبل.

وأشار إلى أن عدداً من المحترفين الذين توافدوا من خارج الدولة ـ فضلوا البقاء في أبوظبي والدخول في معسكرات تدريبية استعداداً لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وجائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو مستفيدين من المزايا التدريبية الاستثنائية التي توفرها لهم العاصمة العالمية للعبة.

من ناحية أخرى، نجحت مروة الحوسني من نادي بني ياس في تحقيق ذهبية فئة المحترفات وزن 70 كيلوغراماً وقالت: أهدي الإنجاز إلى أسرة النادي وكل من دعمني لتحقيق الفوز، ونجحت في إضافة 1400 نقطة إلى رصيدي، وتفوقت على لاعبات بارزات من ألمانيا وكولومبيا، بما يؤكد على أن بنت الإمارات قادرة على قهر الظروف والتحديات إذا ما توفرت لها الفرص المناسبة، وبالتأكيد تحقق لنا ذلك بفضل جهود الاتحاد في توفير البيئة المثالية التي تساعدنا على التميز.

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