مباراتان في ربع نهائي كأس نائب رئيس الدولة للسلة الليلة

المصدر: (دبي ـ ياسر قاسم)

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تقام في السابعة مساء اليوم مباراتان في الدور ربع النهائي لبطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، لتحديد المتأهلين إلى نصف النهائي مع فريقي شباب الأهلي والشارقة اللذين ضمنا الوصول للمربع الذهبي بتصدرهما مجموعتيهما بالدور التمهيدي، ويلتقي الوصل مع الظفرة في صالة الوصل، ويتأهل الفائز لملاقاة الشارقة فيما تشهد صالة النصر، لقاء «العميد» والبطائح ويتأهل الفائز لملاقاة شباب الأهلي.

وتقام مباراتا نصف النهائي الخميس المقبل، فيما تختتم البطولة الأحد.

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