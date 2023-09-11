شعار الحلامي يتربع على عرش الحول والزمول في المرموم

المصدر: دبي - البيان

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استضاف ميدان المرموم صباح أمس تحديات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، وذلك في ختام الأسبوع الأول لموسم السباقات في إمارة دبي والذي يقام بإشراف وتنظيم نادي دبي لسباقات الهجن، وشهدت المنافسة إقامة 16 شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات.

وسجل شعار أحمد سلطان الحلامي ظهوراً قوياً من خلال التحديات، حيث تمكن من حصد صدارة سبعة أشواط، حيث ذهب الشوط الأول للحول المحليات إلى «عنيدة» للحلامي التي حققت توقيتاً وقدره 8:01:2 دقائق.

وبالمقابل كانت «مهمة» هي الأبرز في ثاني التحديات للحول المهجنات، حيث نجحت في إهداء أحمد سلطان الحلامي الصدارة بزمن بلغ 7:58:6 دقائق. وابتسم الحظ لشعار محمد سالم راشد المزروعي الذي قدم «حظ» على قمة الزمول المحليات في الشوط الثالث مسجلاً توقيتاً بلغ 8:14:6 دقائق. وأضاف «العاصوف» النقطة الثالثة في الأشواط الرئيسية إلى شعار الحلامي وذلك بعد أن تربع على عرش الزمول المهجنات في رابع التحديات بزمن وقدره 8:05:4 دقائق.

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