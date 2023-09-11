«الشاهينية» تتألق في شارة ديوان رئيس الدولة للهجن

المصدر: الذيد - البيان

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شهد ميدان الذيد لسباقات الهجن أمس منافسات سباق سـن الحول والزمول ضمن أسبوعها الثاني، وذلك بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن، تضمنت المنافسات إقامة 12 شوطاً، وامتد السباق لمسافة 5 كيلومترات، وسط إقبال كبير من ملاك الهجن ومحبي رياضة الهجن.

وحقق المركز الأول في الشوط الأول «الشاهينية» بزمن وقدره 8:17:93 دقائق (أفضل توقيت)، وتصدر «هتاشة» لسهيل خلفان الكتبي، الشوط الثاني بزمن 8:28:12 دقائق، «شاهين» لسيف مبارك الكتبي، الشوط الثالث و«ملبوس» لسالم عبدالله الكتبي، الشوط الرابع، وشواهين» لصالح حمد المنصوري، الشوط الخامس، و«الشاهينية» لسعيد سالم «هجن ند الشبا»، الشوط السادس، وسياسة» لسيف مبارك الكتبي الشوط السابع، وشعلة» لمصبح علي القايدي، الشوط الثامن، و«العاصوف» لسلطان مبارك الشوط التاسع، و«النادر» لسهيل راشد عبيد، الشـوط العاشر، و«ريمة» لحمد خويتم العامري، الشوط 11، و«وزي» لـراشد بن منانة الكتبي الشوط 12.

دعم

وقال مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن إن منافسات سباق شارة ديوان صاحب السمو رئيس الدولة في ميدان الذيد سوف تتواصل يومي السبت والأحد أسبوعياً في منافسات جديدة، وأشاد بالدعم الكبير الذي تحظى به رياضة سباقات الهجن، من القيادة الرشيدة من خلال رعاية العديد من المهرجانات والفعاليات التي تقام طوال العام.

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