«أبوظبي للرياضات المائية» يستضيف «عربية السباحة» أكتوبر المقبل

المصدر: (أبوظبي - وام)

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يستضيف نادي أبوظبي للرياضات المائية منافسات البطولة العربية للسباحة خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر المقبل في مسبح مدينة محمد بن زايد بأبوظبي.

وأكد المهندس سعيد الجسمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية أن النادي يركز حالياً على تجهيز السباحين للمشاركة في بطولة كأس الإمارات للسباحة يومي 7 و8 أكتوبر المقبلين، والتي تعد أهم تجارب اختيار عناصر المنتخب الوطني لمرحلة العموم رجال، تمهيداً للإعلان عن قائمة المشاركين.

وفيما يتعلق بالموسم الجديد للنادي، قال الجسمي: «إنه يتضمن برنامجاً حافلاً بالأنشطة والفعاليات، أبرزها دوري «أبوظبي سويم فور لايف»، ومهرجانات السباحة للصغار والناشئين بكل من أبوظبي والعين، مع استحداث سلسلة من البرامج وورش العمل المتعلقة بالتدريب الرياضي وتعليم السباحة والإنقاذ والسلامة المائية.

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