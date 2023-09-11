الأمريكية جوف بطلة «فلاشينج ميدوز» للتنس

المصدر: (نيويورك - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

توجت لاعبة التنس الأمريكية الشابة كوكو جوف «19 عاماً»، بلقب بطولة أمريكا المفتوحة «فلاشينج ميدوز»، إثر فوزها على البيلاروسية أرينا سابالينكا 2-6 و6-3 و6-2 في المباراة النهائية للبطولة ليكون اللقب الأول لها في بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى.

وشهدت المباراة عدداً من الأرقام القياسية والمميزة للأمريكية جوف أيضاً، حيث أصبحت أول أمريكية شابة «يقل عمرها عن 20 عاماً» تفوز بلقب فردي السيدات في إحدى بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى هذا القرن.

كما أصبحت رابع أمريكية شابة تحرز لقباً في البطولات الأربع الكبرى خلال العصر المفتوح للتنس «بداية من 1968»، وسبقتها كريس إيفرت وتراسي أوستن وسيرينا وليامز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز