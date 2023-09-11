وليد العرياني يتصدر بطولة «التقييم» في الرماية

المصدر: (العين - وام)

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تصدر الرامي وليد العرياني بطولة «التقييم الأول» لرماية الأطباق من الحفرة «التراب»، التي نظمها اتحاد الرماية على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف.

محققاً 120 طبقاً من أصل 125 بفارق خمسة أطباق عن الرامي بطي مجرن الكندي، الذي جاء ثانياً برصيد 115 طبقاً، فيما حل في المركز الثالث الرامي عبدالله بوهليبة برصيد 114 طبقاً. وأقيمت البطولة استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية التي ستقام في كوريا الجنوبية، من 22 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبلين، والمؤهلة لأولمبياد «باريس 2024».

وأكد حسن الشحي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرماية، أن التقييم الأول الذي أقيم على مدى يومين والتقييم الثاني المزمع إقامته الأسبوع المقبل يأتيان ضمن استراتيجية اتحاد الرماية في متابعة الأداء والوقوف على المستويات الرقمية وضمان تساوي الفرص لجميع الرماة.

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