الشارقة والعين يتألقان في كأس رجال اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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عمق فريق كرة اليد بنادي الشارقة جراح فريق الوصل بفوزه عليه بعقر داره بنتيجة 19/25 وبالوقت نفسه فاز فريق العين على النصر 26/28، وعاد فريق شباب الأهلي من المنطقة الشرقية بفوز مستحق على فريق دبا الحصن بنتيجة 18/24، وتعادل فريق مليحة مع الجزيرة بالعاصمة أبوظبي 25/25.

واعتلى فريق الشارقة قمة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بفوزه بجولتين على شباب الأهلي 18/21 والفوز الثاني على الوصل 25/ 19، وبهذا الفوز المستحق بختام المباراة التي أدارها ياقوت خاطر ونبيل خميس وعلى الطاولة خلود صافية وسناء قناوي والمراقب جمال الشامسي، وأصبح الملك على بعد خطوة من التأهل لنهائي البطولة وتبقى له مباراة وحيدة أمام دبا الحصن الثلاثاء المقبل يخوضها بفرصتي الفوز أو التعادل على أقل تقدير.واحتل شباب الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن فريق دبا الحصن ولكل منهما فوز وخسارة، وجاء فريق الوصل رابعاً بنقطتين من خسارتين.

تشابك فريقا مليحة والجزيرة على صدارة المجموعة الثانية ولكل فريق 5 نقاط من فوز وتعادل، ولكن فارق الأهداف منح فريق مليحة الصدارة والجزيرة الوصافة، وستحدد جولة يوم الثلاثاء المقبل هوية الفريق المتصدر للمجموعة والذي يتأهل للمباراة النهائية للبطولة، حيث يلعب فريق مليحة بعقر داره مع العين والجزيرة مع النصر بالصالة الزرقاء بدبي.واحتل فريق العين المركز الثالث برصيد 4 نقاط وفريق النصر رابعاً بنقطتين.وتقام مسابقة كأس الاتحاد بمشاركة 8 أندية، بدأت بالدور التمهيدي من مجموعتين بنظام الدوري من دور واحد، وبعد تحديد ترتيب كل مجموعة، يلتقي متصدرا المجموعتين في الدور النهائي، لتحديد البطل من مباراة واحدة على صالة محايدة 16 سبتمبر الجاري.

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