34 دولة في «مونديال الهواة» للغولف بأبوظبي

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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بدأ العد التنازلي لاستضافة «بطولة العالم لهواة الغولف» واقتراب موعد انطلاق البطولة التي من المقرر أن تحتضنها العاصمة أبوظبي على ملاعب نادي «أبوظبي للغولف» والذي لبس حلة جديدة لاستضافة مميزة خلال الفترة من 18 - 28 أكتوبر المقبل، بعد أن أكدت حتى الآن 34 دولة حول العالم مشاركتها في هذه البطولة التي تمثل مونديالاً عالمياً لرياضة الغولف.

ويشارك في البطولة، المقامة تحت مظلة الاتحاد الدولي للاعبين الهواة للغولف، أبرز لاعبي ولاعبات المنتخبات الأعضاء بالاتحاد الدولي، في منافسات تجرى أولاً للسيدات على لقب «كأس إسبيريتو سانتو»، وتعقبها منافسات «كأس آيزنهاور» للرجال، على أن يضم كل منتخب للسيدات أو للرجال ثلاثة لاعبين.

وأعرب الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الإماراتي للغولف عن سعادته باستضافة اتحاد الإمارات للغولف لبطولة «كأس العالم» للغولف، التي تحتضنها الدولة للمرة الأولى في تاريخها، على ملاعب نادي «أبوظبي للغولف» في العاصمة أبوظبي.

وأشار إلى أن اتحاد الإمارات للغولف أخذ على عاتقه مسؤولية تنظيم الحدث وبصورة غير مسبوقة لنعكس الوجه الحضاري والتقدم الرياضي الذي وصلت إليه دولتنا، كما سيمنح هذا التنظيم الدولة دفعة إضافية على صعيد الترويج السياحي، إلى جانب التأثير المباشر على تطوير اللعبة وزيادة انتشارها.34 دولة.

وقال الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي: نظراً لأن بطولة كأس العالم تعد أحد أكبر البطولات العالمية على صعيد الهواة فإن هناك 34 دولة أكدت مشاركتها في البطولة التي تحتضنها الدولة للمرة الأولى في تاريخها وهو رقم قياسي لعدد الدول المشاركة قابل للزيادة في بطولة هي الأكبر والأعرق على صعيد اللاعبين الهواة حول العالم ويترقبه عشاق اللعبة عالمياً، ويرسم الطريق نحو النجومية.

جهود مكثفةوفي إطار سعي اتحاد الإمارات العربية للغولف بتنظيم الحدث الأكبر حول العالم بصورة مميزة، فقد شكل فريق عمل بقيادة اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد وإخوانه من أعضاء مجلس الإدارة إلى جانب الكوادر الإدارية والفنية العاملة باتحاد اللعبة، سعياً للمنافسة على ألقاب البطولة وتقديم صورة مشرفة عن الغولف الإماراتي، وبدأ عمله فور فوز ملف الإمارات بالاستضافة، وظل يعمل كخلية نحل على مدار الساعة، لتخرج الاستضافة للبطولة بالصورة المشرفة المعهودة عن البطولات التي تستضيفها الدولة، وأخذ هذا الفريق يسابق الزمن سواء على صعيد الترويج للبطولة، أم على صعيد الإعداد الجيد لاحتضان العدد القياسي الجديد من الدول المشاركة المتمثلة بـ 34 دولة، بالتحضيرات التنظيمية والفنية والإدارية والتسويقية إلى جانب كل الأمور اللوجستية التي تسير وفق وتيرة جادة.

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