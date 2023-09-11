انطلاق بطولة «مليحة» للخماسي الحديث

المصدر: (مليحة - وام)

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انطلقت، أول من أمس، بطولة نادي مليحة التنشيطية الأولى للخماسي الحديث «ليزر رن»، بمشاركة 175 لاعباً ولاعبة من المواطنين.

وتقام البطولة التي يستضيفها نادي مليحة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي، استعداداً لبطولة العالم «ليزر رن»، المقررة في 23 الجاري بالشارقة.

حضر فعاليات الافتتاح الدكتورة هدى المطروشي، رئيسة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، ومحمد سلطان الخاصوني، رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، وحمد تميم الكتبي، رئيس لجنة الألعاب الفردية، وفيصل الحمادي، مشرف الإدارة الرياضية، وثاني بن سليمان، أمين السر المساعد بالاتحاد.

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