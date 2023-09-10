العرياني يتصدر بطولة "التقييم الأول" في الرماية

المصدر: وام

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تصدر الرامي وليد العرياني بطولة "التقييم الأول" لرماية الأطباق من الحفرة "التراب" التي نظمها اتحاد الرماية على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والجولف.

وأقيمت هذه البطولة استعداد للمشاركة في البطولة الاسيوية التي ستقام في كوريا الجنوبية، خلال الفترة من 22 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبلين، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وحقق العرياني 120 طبقاً من أصل 125 بفارق خمسة أطباق عن الرامي بطي مجرن الكندي الذي جاء ثانياً برصيد 115 طبقاً، فيما حل في المركز الثالث الرامي عبدالله بوهليبة برصيد 114طبقاً.

وأكد حسن الشحي نائب رئيس اتحاد الامارات للرماية أن التقييم الاول الذي اقيم على مدى يومين والتقييم الثاني المزمع اقامته الاسبوع القادم يأتيان ضمن استراتيجية اتحاد الرماية في متابعة الاداء و الوقوف على المستويات الرقمية و ضمان تساوي الفرص لجميع الرماة، ضماناً لحسن التمثيل الخارجي في المنافسات الدولية.



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