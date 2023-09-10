عبدالله خميس يحرز برونزية «رمي القرص العربية»

المصدر: (صلالة - البيان)

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أحرز عبدالله خميس لاعب منتخب الإمارات لألعاب القوى، الميدالية البرونزية في رمي القرص في النسخة التاسعة من البطولة العربية في سلطنة عمان ، وتعد الميدالية هي الأولى للإمارات على مستوى الناشئين منذ 10 سنوات، ونجح اللاعب في تحقيق رقم شخصي جديد قدره 44.19 متراً.

وتشهد البطولة غداً ، الدور النهائي في مسابقات دفع الجلة (3 كلغم)، والوثب الثلاثي، و400 متر حواجز، و200 متر عدو، و1500 و2000 متر جري، وإطاحة المطرقة (3 كلغم)، و200 متر عدو، و1500 متر، و3 آلاف متر للناشئين.

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