النصر والشارقة في نهائي كأس الاتحاد لكرة الطاولة اليوم

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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يلتقي النصر والشارقة في الخامسة من مساء اليوم، في صالة نادي شباب الأهلي بالممزر، في نهائي كأس الاتحاد لكرة الطاولة، ويمثل كل ناد في المباراة النهائية، بلاعب واحد في كل من فئات الأشبال، الناشئين، الشباب والرجال، وتأهل النصر إلى المباراة النهائية، بفوزه على شباب الأهلي 3 - 0، بالدور قبل النهائي، فيما تغلب الشارقة على الوصل 3-1 بالدور نفسه.

ويدخل النصر المباراة مدافعاً عن كأس الاتحاد الذي توج به الموسم الماضي، بتغلبه في النهائي على الشارقة.

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