‏ «كوماندو» تتصدر «الأساتذة والهواة» في «آسيوية الجوجيتسو»

المصدر: دبي - البيان

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فازت أكاديمية كوماندو جروب بالمركز الأول بمنافسات اليوم الثاني لبطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو ضمن فئتي الهواة والأساتذة، وحلت أكاديمية A.F.N.T في المركز الثاني، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الثالث. شارك في مراسم التتويج محمد سالم الظاهري نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

ينظم البطولة اتحاد الإمارات للعبة بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، في الصالة الرياضية بنادي شباب الأهلي وسيكون مسك ختام البطولة اليوم مع مشاركة مجموعة من أبرز نجوم الجوجيتسو العالميين من حملة الحزام الأسود في فئة المحترفين.

وتعد البطولة إحدى البطولات المهمة المخصصة لفئات الناشئين والشباب والهواة والأساتذة والمحترفين، حيث تمنح الفائزين بالمركز الأول في منافساتها عن كل فئة 1400 نقطة تصنيفية، تضاف إلى رصيدهم من المشاركة في البطولات الدولية والقارية المختلفة التي تنظمها الرابطة، بهدف تصدر التصنيف العام المعتمد لديها وحجز مقعد في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

أقوى البطولات

وأكد يوسف البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو نجحت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أقوى البطولات الدولية التي تستقطب أفضل اللاعبين على الصعيدين المحلي والعالمي، انطلاقاً من إدراكهم لأهميتها في تعزيز تصنيفهم الدولي، لا سيما مع اقتراب نهاية موسم بطولات الرابطة، والاقتراب من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو. وتابع: تمثل هذه البطولات قيمة كبرى وتساهم بشكل أساسي في تطوير المواهب الإماراتية والارتقاء بها كونها تجمعهم على بساط واحد مع أفضل اللاعبين وأكثرهم تميزاً على الساحة العالمية.

وتقدم البطران بالشكر إلى نادي شباب الأهلي على تعاونه الدائم مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو وحرصه على استضافة عدد من بطولات الموسم الرياضي، معتبراً أن أندية وأكاديميات الدولة حريصة على المساهمة في تحقيق رؤية وأهداف الاتحاد في نشر الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسين وترسيخ مكانة الدولة الرائدة في تطوير رياضة الجوجيتسو على مستوى العالم. وأثنى البطران على التنظيم الاحترافي للبطولة، وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية.

فخر

وأكد ثاني ماجد بن سليمان مدير الألعاب القتالية في نادي شباب الأهلي أن استضافة البطولة في دبي مصدر فخر كبير للنادي ولمحبي الجوجيتسو في الإمارة، وقال: نحرص بدورنا على مواكبة جهود الاتحاد في الارتقاء بالرياضة والمساهمة بكل الإمكانات المتاحة في تحقيق أهدافه.

وأعرب بن سليمان عن سعادته بنجاح البطولة في استقطاب حضور جماهيري كبير، مثمناً المشاركة الواسعة من اللاعبين الدوليين الذين توافدوا للمشاركة في البطولة، وأكد أن إدارة النادي اتخذت كل الإجراءات والترتيبات اللازمة لتقديم تجربة مميزة لجميع اللاعبين والمشجعين على حد سواء.

تفوق

وعبرت العنود الضفيان من أكاديمية «ارينا بي بي جي» للجوجيتسو في السعودية والتي حصدت ذهبية الهواة حزام أزرق وزن 55 كيلو غراماً عن سعادتها البالغة بمشاركتها في البطولة القوية ونجاحها في التفوق على لاعبات متميزات وتقدمت بالشكر لدولة الإمارات واتحاد الإمارات للجوجيتسو على إفساح المجال أمام اللاعبين من كل دول العالم للمشاركة في هذه البطولة وغيرها ومنحهم الفرصة للمنافسة على الألقاب وصعود منصات التتويج.

وقالت: الفضل في تطور أدائي، يعود إلى التدريب المستمر واكتساب الخبرة من وراء المشاركة في مثل هذه البطولات، وأتطلع إلى المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نوفمبر المقبل ومواصلة السعي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.

وقال الفنلندي ماركو أوكاراينن حزام أسود من أكاديمية هيلتي في فنلندا والذي ينافس في فئة الأساتذة 1 وزن 62 كيلو غراماً: تشكل بطولات اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة (AJP) مصدر إلهام لنا لتقديم أفضل أداء ممكن، نظراً لجودة المنافسات وتواجد نخبة الأبطال العالميين، لذلك فإن تحقيق الإنجازات فيها يحمل أهمية كبيرة لنا، خصوصاً أننا نقطع كل هذه المسافة للمشاركة واكتساب تجارب جديدة وتقنيات تساعدنا على تحقيق الانتصارات.

وقال لاعب العين عبدالله الكعبي، حزام أزرق والذي نجح في تحقيق ذهبية فئة الهواة وزن 56 كيلو غراماً: فخور بنجاحي في تخطي عدد من أفضل اللاعبين، والأهم من ذلك أنني أضفت 1400 نقطة تصنيفية إلى رصيدي ستساهم في تعزيز مركزي في تصنيف الرابطة قبل ختام الموسم.

وتابع: التجربة تمثل حافزاً كبيراً لمواصلة التألق في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نوفمبر المقبل.

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