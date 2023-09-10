محمد الشرقي يكرم أصحاب الإنجازات وشركاء «الفجيرة للفنون القتالية»

المصدر: الفجيرة - وام

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أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور الأندية الرياضية في دعم أصحاب الإنجازات الرياضية وتقديرهم، ما يسهم في إثراء القطاع الرياضي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة في هذا المجال، جاء ذلك خلال حضور سموه الحفل السنوي الخامس، الذي أقامه نادي الفجيرة للفنون القتالية، بفندق دبل تري بالإمارة، وكرم فيه شركاء النادي وأصحاب الإنجازات الرياضية.

ونوه سموّه بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لأهداف المبادرات والمنافسات الرياضية المحلية والدولية، التي تنظمها الإمارة أو تستضيفها، ما يسهم في تعزيز حضور الدولة في الحركة الرياضية العالمية، ودعم رؤيتها وتوجّهاتها على المستوى العالمي.

وكرّم سمو ولي عهد الفجيرة، الشركاء الاستراتيجيين لنادي الفجيرة للفنون القتالية، وشركاء النادي الإعلاميين، وأصحاب الإنجازات الرياضية الدولية في مختلف الألعاب الرياضية، تقديراً لما حققوه من نجاحات مؤثرة وداعمة لمسيرة الرياضة الإماراتية. وأشاد سموّه بجهود نادي الفجيرة للفنون القتالية، وجهازه الفني والإداري في إثراء النشاط الرياضي في الإمارة، والاحتفاء بالمسهمين في إنجاح مشاريعه ومبادراته سنوياً، ما ينعكسُ إيجاباً على مستوى الرياضيين ونتائج مشاركاتهم داخل الدولة وخارجها.

حضر الحفل الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من مديري المؤسسات في الفجيرة.

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