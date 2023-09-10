منتخب الدراجات يبدأ «طواف صلالة» اليوم

المصدر: دبي - البيان

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يبدأ منتخبنا للدراجات اليوم مشاركته في طواف صلالة الثالث للدراجات الهوائية والذي يستمر حتى 13 الجاري، بمشاركة 78 لاعباً من 13 فريقاً، ويقام على مدار 4 مراحل بمجموع ما يقارب من 500 كم، ويبحث شباب الإمارات عن الحفاظ على لقب الطواف الذي توج به العام الماضي. وتم إدراج طواف صلالة في روزنامة الاتحاد الدولي، وهي المحطة الأخيرة لإعداد المنتخب قبل السفر إلى دورة الألعاب الآسيوية.

ويرأس بعثة المنتخب يوسف ميرزا المدير الفني للمنتخب، وتضم الدراجين: أحمد المنصوري، سيف الكعبي، جابر المنصوري، عبدالله جاسم، عبدالله الحمادي وعبدالرحمن البلوشي. وأكد يوسف ميرزا، استعداد اللاعبين للمشاركة في الطواف،وواصل اللاعبون تدريباتهم بعد المشاركات المكثفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في بطولات آسيا للمضمار والطريق وبطولة العالم للدراجات في غلاسكو. على جانب آخر، يشارك في الطواف من الإمارات فريقان وهما شباب الأهلي والوثبة للدراجات.

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