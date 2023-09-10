انطلاق «تحديات الثنايا» في سباق شارة ديوان رئيس الدولة في الذيد

المصدر: الذيد - البيان

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انطلقت صباح أمس منافسات سباق شارة ديوان رئيس الدولة لسباقات الهجن العربية في أسبوعها الثاني، وذلك بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن، تضمنت المنافسات التي أقيمت بميدان الذيد إقامة 12 شوطاً لسن الثنايا لهجن أبناء القبائل، وامتد السباق لمسافة 5 كيلومترات، وسط إقبال كبير من ملاك الهجن ومحبي رياضة الهجن.

وجاءت المراكز الأولى في السباق كما يلي: الشوط الأول «السرية» لحمد ضعيف حمد اغدير الكتبي، بزمن وقدره 8:20:99 دقيقة ، الشـــــــوط الثاني«الكورة» لسيف مبارك بن غويث الكتبي، بزمن وقدره 8:28:3، الشـــــــوط الثالث «شاهين» لمحمد حارب بالعجيد الكتبي، بتوقيت وقدره 8:29:87، الشـــــــوط الرابع «رمز» لأحمد سالم سيف الجابري، بتوقيت وقدره 8:29:51، الشـــــــوط الخامس«روعة» لسلطان سيف مبارك بن غويث، بزمن وقدره 8:28:32، الشـــــــوط السادس «الشرود» لأحمد سعيد حارب بالعجيد، بزمن وقدره 8:32:23، الشــــــــوط السابع «أبعاد» لمحمد شطيط مصبح المتفيج، بزمن وقدره 8:20:3 (أفضل توقيت)، الشـــــــوط الثامن «نجدة» لحمد عوض مصبح الكتبي، بتوقيت وقدره 8:23:27، الشـــــــوط التاسع «ضاري» لمحمد راشد سعيد القابض، بزمن وقدره 8:26:94، الشــــــوط العاشر «سنجار» لسلطان راشد سويدان بن حضيرم، بزمن وقدره 8:20:65، الشـــــوط الحادي عشر «الوسمية» لغدير سعيد غدير الكتبي، بتوقيت وقدره 8:28:38، الشـــــوط الثاني عشر «الكايدة» لسعيد راشد دغيش سالم، بزمن وقدره 8:25:49.

وقال مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن: تواصلت على ميدان الذيد تحديات سباق شارة ديوان رئيس الدولة؛ وذلك من خلال منافسات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل، بمشاركة مميزة من الشعارات القوية في عالم سباقات الهجن.

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