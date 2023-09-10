النصر يشارك في بطولة الملاكمة المفتوحة   

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تختتم اليوم منافسات بطولة الدولة المفتوحة للملاكمة والتي تشهد مشاركة 176 لاعباً ولاعبة وينظمها اتحاد الإمارات للملاكمة، في فندق دوست ثاني بالعاصمة أبوظبي وبرعاية مجلس أبوظبي الرياضي والتي انطلقت أول من أمس.

وتشهد البطولة مشاركة منتخبات نادي النصر للمرة الأولى بعدد 8 لاعبين ولاعبات، بهذه اللعبة إلى جانب أبرز المشاركين من المراحل السنية في أندية الدولة ومن البحرين وسلطنة عمان والعراق وقطر والسعودية، وتأتي هذه البطولة ضمن برامج الاتحاد لتطوير قدرات الرياضيين والارتقاء بهم.

8 مشاركين

ويمثل النصر في البطولة اللاعبين: عبدالرحمن عبدالباسط بوزن 90 كغ، وسعد شيخ في وزن 80 كغ، ومهند متولي في وزن 75 كغ، وأنس خالد في وزن 65 كغ، ومصطفى الهامي في وزن 63 كغ، وعمر عبدالرحمن في وزن 48 كغ، والبطلة هيا جاسم أحمد في وزن 51 كغ، والواعد الناشئ علي عادل شريف ذو الـ 14 ربيعاً في وزن 54 كغ.

ظهور

وأكدت نسرين علي بن درويش رئيسه قسم الأنشطة الرياضية النسائية بنادي النصر، أن إدارة النادي ومن خلال توصية رئيس وأعضاء شركة النصر للألعاب الرياضية، أدخلت اللعبة ضمن الأنشطة والألعاب التي تحتضنها القلعة الزرقاء، مقدمة شكرها وتقديرها لقيادة النادي ولشركة النصر للألعاب الرياضية التي تسعى على الدوام لتواجد أبناء وبنات العميد النصراوي في معظم الألعاب الرياضية الجماعية والفردية، مشيرة إلى أن نادي النصر هو الأول بدبي الذي يدخل هذه الرياضة ضمن ألعاب النادي، كما وجهت الشكر لاتحاد الإمارات للملاكمة للتفضل بالموافقة على مشاركة النصر بهذه البطولة بفئاته العمرية المتنوعة من البنين والبنات وبالعديد من الأوزان التي تتضمنها منافسات البطولة.

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