طيران الإمارات تحلق بمونديال الرجبي

المصدر: (دبي - البيان)

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استهلت طيران الإمارات، الشريك العالمي الرسمي لكأس العالم للرجبي (RWC 2023)، البطولة بفيديو يظهر فيه الحكم الجنوب أفريقي جاكو بيبر، وهو يوجه طائرة الإمارات A380 الشهيرة، المكسوة بملصق بطولة العالم للرجبي، إلى المدرج تمهيداً للإقلاع، وأدار جاكو بيبر المباراة الافتتاحية للمونديال بين فرنسا الدولة المضيفة للمونديال ونيوزيلندا.

ويركض جاكو خلال الفيديو أمام الطائرة، ويطلق صافرة «البداية والانطلاق» ثم تتحرك الطائرة A380 ويعلن الطيار «الرحلة EK073، متجهة إلى باريس لحضور كأس العالم للرجبي 2023»، ويعرض الفيديو عبر قنوات طيران الإمارات للتواصل الاجتماعي.

وتعتبر بطولة كأس العالم للرجبي واحدة من أكبر الأحداث وأكثرها شعبية في العالم، حيث تقام مرة كل أربع سنوات.

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