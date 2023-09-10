«الإمارات للمواي تاي» تختتم اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

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تختتم اليوم فعاليات بطولة الإمارات للمواي تاي للشباب، التي تقام بالخيمة الرياضية في «321 سبورتس» بجزيرة الحديريات في أبوظبي، بمشاركة 513 لاعباً ولاعبة يمثلون 49 نادياً. وتضمنت منافسات اليوم الأول للبطولة أمس 320 نزالاً موزعاً على 3 حلبات، بحضور جماهيري كبير.

وشهد المنافسات الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، والشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان، وأنس ناصر العتيبة رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة.

حضر المنافسات طارق محمد المهيري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، ومحمد الحوسني عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعلي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، وفهد العبدولي مدير إدارة الأنشطة الرياضية في الاتحاد.

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