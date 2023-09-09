المنتخب الألماني يواجه نظيره الصربي غدا في نهائي مونديال السلة

المصدر: وام

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يسدل الستار غدا الأحد على فعاليات النسخة الـ19 من بطولات كأس العالم لكرة السلة، والتي استضافتها الفلبين واليابان وإندونيسيا؛ حيث يلتقي المنتخبان الألماني والصربي في نهائي أوروبي خالص للبطولة بعد خروج المنتخبين الأمريكي والكندي من الدور نصف النهائي.

ويسعى كل من المنتخبين الألماني والصربي إلى تتويج مميز لمسيرته الحافلة في هذه النسخة، التي شهدت العديد من المفاجآت، وكان من بينها وصول الفريقين إلى النهائي على حساب فرق أكثر منهما ترشيحا للفوز باللقب.

وبدد المنتخب الألماني آمال نظيره الأمريكي في استعادة اللقب العالمي عندما تغلب عليه أمس الجمعة في الدور نصف النهائي، ليغيب المنتخب الأمريكي المرشح الأول للقب عن النهائي للنسخة الثانية على التوالي في المونديال.

وفي المقابل، حرم المنتخب الصربي نظيره الكندي من بلوغ النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالمونديال، رغم المسيرة المميزة للفريق الكندي في البطولة الحالية بقيادة لاعبه المتألق جيلجيوس ألكسندر.

ويتطلع المنتخب الألماني إلى مواصلة انتصاراته المتتالية في البطولة، ومواصلة كتابة التاريخ بإحراز لقب غير مسبوق، كونه الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي هزيمة في النسخة الحالية حتى الآن.

وحقق المنتخب الألماني الفوز في جميع المباريات السبعة التي خاضها بالبطولة حتى الآن، وكان أبرزها في نصف النهائي، حيث قدم عرضا تاريخيا أمام المنتخب الأمريكي وتغلب عليه بجدارة ليخوض نهائي المونديال للمرة الأولى في التاريخ.

وكان أفضل إنجاز سابق للمنتخب الألماني هو الفوز بالميدالية البرونزية في نسخة 2002، ولكن الفريق بقيادة نجمه الشهير دينيس شرودر وتألق اللاعب الشاب فرانز فاجنر يبدو مرشحا الآن للفوز باللقب العالمي الأول في تاريخه.

وفي المقابل، يعلق المنتخب الصربي، صاحب الخبرة الكبيرة على عدد من اللاعبين المميزين، وفي مقدمتهم قائد الفريق بوجدان بوجدانوفيتش لإيقاف انطلاقة المنتخب الألماني في البطولة وانتزاع اللقب العالمي.

ويقود المنتخب الصربي في هذه البطولة، المدرب الكبير سفيتيسلاف بيسيتش /74 عاما/ الذي يطمح للفوز باللقب العالمي للمرة الثانية في مسيرته التدريبية الحافلة بعدما قاد منتخب يوغسلافيا السابقة للفوز باللقب في نسخة 2002.

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