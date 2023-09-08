إطلاق شعلة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغجو

المصدر: أ ف ب

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أطلقت الصين الجمعة شعلة دورة الألعاب الآسيوية المؤجلة من العام الماضي بسبب فيروس كورونا، حيث اصطف آلاف الأشخاص في شوارع مدينة هانغجو المضيفة.

ولوَّح المشجعون بأعلام وطنية صغير واحتشدوا في المنطقة المحيطة بالبحيرة الغربية بالمدينة قبل عدة ساعات من بدء حفل الإطلاق في الساعة التاسعة صباحا.

وقام اثنان من كبار المسؤولين بإيقاد الشعلة المعدنية الأنيقة قبل أن تستعرضها سلسلة من الشخصيات الوطنية البارزة في الشوارع.

وتنطلق دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو، المدينة الواقعة شرقي الصين والشهيرة بمعابدها وقنواتها وجسورها الأنيقة في 23 سبتمبر الجاري.

وكان من المقرر أن تستضيف هانغجو الألعاب في سبتمبر من العام الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب قواعد الصين الصارمة الخاصة بالقضاء على فيروس كورونا والتي تم التخلي عنها منذ ذلك الحين.

وستمر الشعلة عبر 11 مدينة في المنطقة بمشاركة أكثر من 2000 شخص، قبل أن تصل الى هانغجو في 20 أيلول/سبتمبر.

وكان من بين المشاركين الجمعة، وجميعهم يرتدون ملابس رياضية بيضاء مع حواف حمراء، البطل العالمي السابق في السباحة ليو شيويجوان ودانيال تشانغ، الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا العملاقة علي بابا ومقرها هانغجو.

وقالت شاو يان، أحد سكان هانغجو البالغ من العمر 37 عاما "كان الكثير من الناس هنا عندما وصلنا في الساعة 6:30 صباحا".

وأضافت في تصريح لوكالة فرانس برس "آمل أن تقام دورة الألعاب الآسيوية بسلاسة وأن يكون لدينا المزيد من هذه الأنشطة في المستقبل".

وجاء بعض الحشود الضخمة من مناطق أبعد، بينها بينغ، وهو سائح من مقاطعة هاينان في الجزيرة الجنوبية.

وقال بينغ الذي ذكر اسمه العائلي فقط: "شعرت بحماس شديد بعد مشاهدة الشعلة"، مضيفا "هذا يظهر أن بلادنا قوية جدا".

ومن المقرر أن تكون دورة الألعاب الآسيوية هذا العام هي النسخة الأكبر على الإطلاق بمشاركة 12500 رياضي ورياضية من 45 دولة ومنطقة.

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