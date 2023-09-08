«آسيا لمحترفي الجوجيتسو» تنطلق اليوم في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو في نادي شباب الأهلي في دبي، بمشاركة مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات في فئات الناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة.

ويشهد اليوم الأول من البطولة التي تستمر لثلاثة أيام بتنظيم من اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) منافسات فئة الناشئين، فيما يشهد اليوم الثاني منافسات الهواة والأساتذة، ويتنافس لاعبو ولاعبات فئة المحترفين في ثالث أيام البطولة.

وقال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو:«تنطلق بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو قبل شهرين تقريباً من انطلاق النسخة الخامسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، مما يجعلها منصة مثالية للاعبين لاختبار قدراتهم وتطوير مهاراتهم والعمل على نقاط القوة والضعف، لا سيّما أن البطولة تجمع مجموعة من الأبطال من مختلف الفئات الذين سيتواجدون في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو نوفمبر المقبل».

استراتيجية

وأضاف البطران: «تنسجم مبادرة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بتخصيص منافسات لفئات البراعم والشباب والناشئين في بطولاتها مع استراتيجية الاتحاد في الاستثمار في الجيل الجديد من الأبطال، خصوصاً أنها تفسح المجال أمام اكتشاف المواهب وصقل قدراتها وتطويرها ورفد رياضة الجوجيتسو في الدولة بمجموعة من الأبطال الصاعدين الذين يشكّلون عماد مستقبل الرياضة، ناهيك عن مساهمتها في إعداد المراحل العمرية من (4 - 13 عاماً)، للتكيّف مع أجواء المنافسات الكبرى».

مشاركة قياسية

بدوره، قال رودريغو فاليريو مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP:«تشهد البطولة مستويات مشاركة قياسية وسط حضور لافت للنجوم الذين حضروا من خارج الدولة للمشاركة خصيصاً في المنافسات».

وأضاف:«تحظى البطولة بأهمية كبرى كونها تدخل ضمن التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، حيث تمنح الفائز بالمركز الأول 1400 نقطة تصنيفية عن كُل فئة تضاف للرصيد الذي يؤهله لنيل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، ما يعطيها قيمة إضافية ضمن بطولات الموسم».

حرص

وقال محمود السيد مدير أكاديمية الجوجيتسو بنادي الوحدة:«يحرص نادي الوحدة على التواجد بقوة في بطولات رابطة AJP لأنها توفر أفضل فرص الاحتكاك للاعبين مما يساهم بإكسابهم المزيد من الخبرة والتجربة في ظل مشاركة نخبة اللاعبين من حول العالم».

وأكد السيد أن نادي الوحدة سيشارك بـ15 لاعباً في فئة فوق 18 عاماً وهم جميعاً يستعدون بقوة للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، منوهاً أن بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو تمثل نقطة انطلاق مهمة للتحضير والإعداد المثالي للبطولة الأكبر عالمياً في أبوظبي مطلع نوفمبر المقبل.

وقال البرازيلي مارسيو لوكاس 17 عاماً لاعب أكاديمية بالمز الرياضية / حزام أزرق وزن 60 كيلوجراماً:«نتطلع إلى عودة أجواء الحماس والتشويق التي ترافق بطولات AJP بعد نحو شهرين على آخر مشاركاتنا في بطولة رابطة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو - جولة دبي بشهر يونيو الماضي».

وأضاف: «لقد كثّفنا استعداداتنا للمشاركة والتألّق في البطولة، وسنسعى جاهدين للصعود إلى منصة التتويج والظفر بالنقاط التصنيفية كاملة، ونملك الإرادة والتصميم لتحقيق ذلك».

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