«دبي برو» تكثف تحضيرات «تأهيلي مستر أولمبيا»

المصدر: دبي- البيان

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بدأت اللجنة المنظمة لبطولة «دبي برو» لبناء الأجسام، المؤهلة لبطولة «مستر أولمبيا» العالمية، في وضع اللمسات الأخيرة على النسخة الثانية التي ينظمها نادي أكسجين، بدعم مع مجلس دبي الرياضي، يومي 23 و24 سبتمبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة المنظمة مؤتمراً صحافياً الأربعاء المقبل في مقر مجلس دبي الرياضي، ويتحدث فيه عادل آل علي مؤسس البطولة، ورئيس لجنة الحكام من أمريكا، وبراندون كاري بطل مستر أولمبيا لعام 2019، وأحمد أشكناني صاحب الميدالية الفضية في بطولة العالم لبناء الأجسام «مستر أولمبيا للمحترفين» لعامي 2016 و2017، والفائز بألقاب العديد من البطولات الدولية، أشهرها بطولة أرنولد كلاسيك وبطولة نيويورك برو، وعبدالله الربيعة البطل السعودي الصاعد، وسيتم في المؤتمر الصحافي، الكشف عن كافة تفاصيل الحدث، وأعداد المشاركين والفئات.

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