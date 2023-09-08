«درع الأكاديمية» لشرطة دبي تنطلق الاثنين

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي، وحضور سعيد محمد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، أعلن العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، خلال مؤتمر صحافي عُقد في نادي ضباط شرطة دبي، عن تنظيم البطولة الرياضية للطلبة المرشحين والمرشحات تحت شعار «درع الأكاديمية»، للعام الثاني على التوالي ابتداءً من الاثنين المقبل بمسابقة التجديف الثابت.

حضر المؤتمر العميد الدكتور سلطان الجمال مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة، ونائبه العقيد الدكتور منصور البلوشي، والعقيد عبدالعظيم كمكار مدير إدارة مركز التأهيل وتعزيز الجاهزية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع وتعزيز الجاهزية، والعقيد مسعود الحماد نائب مركز لجنة إسعاد، والمقدم عبدالباسط علي عبدالرحمن، مدير إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعدد من ضباط الأكاديمية والإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والطلبة المرشحين والمرشحات، والصحافيين والإعلاميين.

وثمن سعيد حارب، دعم معالي الفريق عبدالله المري، وجهوده البناءة لتوفير البنية التحتية الرياضية في شرطة دبي، الهادفة إلى تعزيز الثقافة الرياضية والمنافسة في جميع المسابقات والأنشطة الرياضية، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية والتعاون المشترك بين مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي، حاضاً في الوقت ذاته الطلاب المرشحين والمرشحات في أكاديمية شرطة دبي على الاستفادة من بطولة «درع الأكاديمية».

من جانبه، أكد العميد علي خلفان المنصوري، حرص القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، على تنظيم المنافسات والبطولات الرياضية لتعزيز روح التنافس الأخوي بين الطلبة وتشجيعهم على ممارسة الرياضة بصورة مستمرة، وجعلها أسلوب حياة نشط وصولاً بهم إلى مستويات جودة حياة أفضل، نظراً لأهمية الرياضة لرجل الشرطة وانعكاساتها الإيجابية على الصحة الجسدية وقوة الإرادة والصبر والتحمل ودورها في رفع مستوى اللياقة البدنية وبناء الشخصية وتنمية قدراته في امتلاك الطاقة والحيوية اللازمة لتمكينه من أداء مهامه الوظيفية في تطبيق القانون وبسط النظام ومنع الجريمة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي مدينة آمنة ومرنة.

وأوضح أن إدارة الشؤون الرياضية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ستتولى جوانب الإعداد للبرامج الرياضية والإشراف على تشكيل الفرق الطلابية وتأهيلها للمشاركة وتمثيل الأكاديمية في المنافسات على مستوى الدولة، ووضع البرامج لتنمية مهارات اللاعبين وإقامة الدورات التدريبية على أيدي متخصصين في التدريب الرياضي من ذوي الكفاءة وأصحاب الخبرات الفنية في هذا المجال، حتى تتحقق الأهداف المنشودة لتكون الرياضة في الأكاديمية ليست فقط لرفع مستوى اللياقة البدنية والقوة الجسدية، بل رافداً مهماً من روافد دعم منتخبات الشرطة في جميع الألعاب الرياضية.

حرص

من جهته، قال العميد الدكتور سلطان الجمال: تحرص الأكاديمية على تشجيع الطلاب المرشحين والمرشحات على ممارسة الرياضة، والتحلي بالإيجابية والعمل الجماعي وروح الانتماء، وكذلك توعيتهم بأهميتها ودورها في حياة المجتمعات، وجعلها جزءاً أساسياً من الحياة اليومية.

وأشار إلى أن هذه البطولة تأتي ضمن جهود الأكاديمية بالتعاون مع الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، للتنقيب عن المواهب والإبداعات الرياضية واستقطاب الكفاءات منها لإعدادهم وتجهيزهم ضمن منتخب الأكاديمية للمشاركة في بطولات الجامعات على مستوى الدولة، في (10) ألعاب رياضية هي: الألعاب القتالية (الكاراتيه والتايكوندو والجوجيتسو) والتجديف الثابت، والرماية والسباحة وكرة القدم، وألعاب القوى وتحدي الموانع والشطرنج والبادل تنس، والدراجات الهوائية، ويشارك في البطولة 600 طالب بواقع 24 فريقاً وبلغ عدد الشركاء 13 شريكاً، فيما بلغت جوائزها 267 ألف درهم.

إعداد

وأكد المقدم عبدالباسط علي عبدالرحمن، أن الرياضة من أبرز الأنشطة التي يمارسها الطلبة داخل الأكاديمية لدورها في صقل وإعداد شخصية الطالب وإبعاده عن روتين الدراسة ورفع مستواه البدني والصحي، من خلال ممارسة الرياضة في ملاعب وصالات مناسبة لتكوين فرق رياضية على مستوى عال من اللياقة البدنية قادرة على المشاركة في المحافل الرياضية، مبيناً أنه سيتم اختيار الطلاب والطالبات حسب المواهب والمهارات الفردية وحبهم للرياضة ورغبتهم الجادة في الالتزام باللعب، والمشاركة في المسابقات والمباريات لتعزيز روح التنافس والتحدي بينهم.

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