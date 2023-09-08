«الإمارات للمواي تاي» اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق اليوم منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي للشباب التي تقام بتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ ضمن افتتاحية أجندة موسمه.

واكتملت أول من أمس عمليات الفحص الطبي والميزان لكافة المشاركين في منافسات البطولة، حيث تم تقسيم 513 لاعباً ولاعبة من 49 نادياً على 3 مراكز في أبوظبي بفندق دوست ثاني بأبوظبي وفندق انتركونتينتال فيستفال سيتي بدبي وهيلتون جاردن أن رأس الخيمة، وشهدت المراكز الثلاثة إقبالاً كبيراً من كافة المشاركين والأندية وتمت عمليات الميزان والفحص الطبي بكل انسيابية وسهولة ، وأعلن جميع المشاركين جاهزيتهم لمنافسات الحدث.

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