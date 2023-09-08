الجمهور نجم افتتاح «عربية السلة»

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

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افتتح اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، بطولة سوق دبي الحرة لأندية السلة العربية 24 للسيدات، التي انطلقت في مدينة مراكش المغربية، بحضور جمهور كبير، كان النجم الأول لحفل الافتتاح، كما شهد الحفل الدكتور مجدي أبو فريخة نائب رئيس الاتحاد العربي، رئيس الاتحاد المصري، ووسام مصطفى رئيس الجامعة الملكية لكرة السلة، وتضمّن الافتتاح فقرات من التراث المغربي، ثم قام القرقاوي ومعه رئيس الجامعة الملكية، بمصافحة لاعبات الكوكب المراكشي، وجيفت ستار الصومالي، والجهازين الفني والإداري، وحكام المباراة، متمنياً للفرق المشاركة بالتوفيق والنجاح، وعكس صورة مشرفة عن كرة السلة النسائية العربية.

وكان كوسيدار الجزائري افتتح الجولة الأولى بفوز عريض على القرين الكويتي، وبنتيجة 105 - 64، كاشفاً عن إمكاناته الفنية العالية، التي تؤهله للمنافسة على اللقب، مستفيداً من تألق المحترفة اللبنانية ربيكا عقيل، وكابتن الفريق نسرين، حيث سجلت كل منهما 18 نقطة.

وفي المباراة الثانية، لم يجد الكوكب صاحب الأرض أي صعوبة بالفوز على جيفت ستار الصومالي 95 - 40.

وتقام الجولة الثانية اليوم بلقاء كوسيدار وجيفت ستار، في السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، يليهما في التاسعة القرين وفريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك، في أول ظهور عربي.

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