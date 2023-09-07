دبي وجهة نجوم الرياضة العالمية في السياحة العلاجية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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توازياً مع تنامي دورها وجهة مفضلة وأحد أهم المقاصد السياحية والترفيهية في العالم، أصبحت دبي مركزاً عالمياً للسياحة العلاجية لنجوم الرياضة والمشاهير على مدار العام بفضل الرعاية الصحية العالية الجودة ومراكز التدريب والـتأهيل البدني والمنشآت الصحية والرياضية المتطورة والكوادر الطبية المتخصصة.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، شهدت دبي إقبالاً كبيراً من الرياضيين وخصوصاً من نجوم التنس وكرة القدم العالمية وغيرها من الرياضات، للعلاج من إصابات الملاعب وإجراء مختلف الجراحات الاعتيادية أو المجهرية.

وتعتبر دبي الوجهة الأولى لنجوم الدوري الإنجليزي لقضاء فترات علاج طويلة وإعادة التأهيل على غرار الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، الذي قضى بها 3 أشهر لاستكمال برنامج علاجه من إصابة تعرض لها قبل 3 سنوات على مستوى أربطة الركبة.

ولعب مجلس دبي الرياضي دوراً بارزاً في استقطاب كبار النجوم والأندية العالمية والمنتخبات الوطنية واستضافة العديد من الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى لما تتميز به من منشآت رياضية حديثة وبنية تحتية عالمية، وتوافر وسائل ومرافق الضيافة الشاملة، والخدمات اللوجستية عالية الكفاءة والاعتمادية، وقدرتها على خلق البيئة الآمنة اللازمة وتوفير كل سبل الراحة والرفاهية للنجوم.

وتمتلك دبي العديد من المنشآت الصحية والرياضية بمعايير عالمية في مقدمتها مركز «فيفا» الطبي المتميز الذي أصبح وجهة مفضلة للرياضيين لتلقي العلاج من داخل الدولة وخارجها.

مجمع ند الشبا

يعد مجمع ند الشبا الرياضي من أبرز الوجهات المفضلة للرياضيين للتدريب وإعادة الـتأهيل وهو عبارة عن نادي رياضي ومنتجع صحي شامل يضم مرافق فاخرة وكل ما يحتاجه الرياضي من جلسات تدريبية أو جلسات للتعافي من الإصابات.

ويشهد مجمع ند الشبا الرياضي إقبالاً متزايداً من العديد من نجوم الرياضة العالمية، وخصوصاً من الدوري الإنجليزي الممتاز خلال إجازاتهم الشتوية، حيث يستمتع اللاعبون من أندية مانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي وليفربول ببعض التدريبات في الطقس المعتدل.

مساهمةويسهم الطب الرياضي في تعزيز السياحة العلاجية في دبي بشكل عام، حيث سجل هذا القطاع انتعاشة جيدة في السنوات الأخيرة وإقبالاً كبيراً من المرضى الداخليين والدوليين وضمن مختلف التخصصات الطبية، ما يرسخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للمرضى وطالبي الاستشفاء الآمن والمميز ويعكس كفاءة القطاع الصحي. واستقبلت دبي حوالي 630 ألف سائح صحي دولي خلال عام 2021، وبلغت النفقات الطبية للمرضى الدوليين قرابة 730 مليون درهم.

وأوضحت إحصائيات سابقة لهيئة الصحة بدبي أن معظم السائحين الذين وفدوا إلى دبي بهدف العلاج والاستشفاء كانوا من الدول الآسيوية بنسبة 38 بالمائة تليها دول أوروبا ورابطة الدول المستقلة بنسبة 24 بالمائة والدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 22 بالمائة.

وجاءت العيادات متعددة التخصصات في مقدمة المنشآت الطبية التي استقبلت المرضى وبنسبة بلغت 70 بالمائة ثم العيادات المتخصصة بنسبة 16 بالمائة تليها المستشفيات ومراكز جراحة اليوم الواحد بنسبة 14 بالمائة.

النجوم في دبي

وتضم قائمة الرياضيين الذين اختاروا دبي للعلاج العديد من نجوم الكرة العالمية من ضمنهم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وزملاؤه السابقون ساديو ماني وروبرتو فيرمينو وفابيو فابينيو، والإنجليزي هاري كين نجم توتنهام سابقاً وبايرن ميونيخ حالياً، والدولي الفرسي السابق فرانك ريبييري ومواطنيه مامادو ساكو وإبراهيما كوناتيه نجم ليفربول، والإنجليزي جوردان هندرسون، والبرازيلي مالكوم أوليفيرا لاعب برشلونة سابقاً والهلال السعودي حالياً، والفرنسي كينغسيلي كومان لاعب بارين ميونيخ، والإيفواري جيرفينيو نجم أرسنال سابقاً، والفرنسي فيرلاند ميندي نجم ريال مدريد، والفرنسي نغولو كانتي لاعب المنتخب الفرنسي وتشيلسي سابقاً والاتحاد السعودي حالياً، والفرنسي بوبكر كامارا لاعب أستون فيلا الإنجليزي، والإسباني ايميريك لابورت لاعب مانشستر سيتي سابقاً والنصر السعودي حالياً، والإيطالي لورنزو بيليغريني نجم نادي روما، كما تضم قائمة الرياضيين العديد من نجوم الكرة العربية مثل نواف العابد لاعب المنتخب السعودي، ورايس مبولحي حارس المنتخب الجزائري.

مركز إقليمي

أكد الدكتور مراد الغرايري مدير مركز فيفا الطبي بدبي، أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً رائداً في السياحة العلاجية للرياضيين، وذلك بفضل توافر العديد من العوامل الإيجابية التي جعلت نجوم ومشاهير الرياضة العالمية يفضلون العلاج في الإمارات والحصول على أفضل النتائج.

وأضاف أن القطاع الرياضي انضم خلال الفترة الأخيرة إلى بقية القطاعات الناجحة في مجال السياحة العلاجية، بفضل الجهود المبذولة للارتقاء بالطب الرياضي داخل الدولة، سواء من خلال توفير أحدث الأجهزة الطبية والمعدات المتطورة، أم من حيث استقطاب نخبة من الكفاءات الطبية العالمية، لتكتمل المنظومة ويصبح الطب الرياضي قطاعاً حيوياً قادراً على توفير أفضل الخدمات للراغبين في العلاج بدولة الإمارات والمنافسة بقوة على المستوى الخارجي بأسعار تنافسية.

شهادات

وفي شهر يونيو الماضي اختتمت لاعبة التنس الإسبانية باولا بادوسا، المصنفة الثانية على العالم سابقاً، مرحلة تأهيلها الطبي في دبي قبل التوجه للمشاركة في بطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) ثالث بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى في التنس.

وأشادت بادوسا بالرعاية الصحية التي تلقتها في دبي؛ وقالت: «تظل دبي دائماً وجهتي الأولى للعلاج والتدريب والاستعداد لمواصلة المسيرة الاحترافية في بطولات التنس».

من جهتها، أعربت التونسية أنس جابر عن سعادتها بما حظيت به من رعاية فائقة في دبي، ما ساعدها على استعادة تألقها موسم التنس الحالي.

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