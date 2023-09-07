400 لاعب في بطولة دبي لأكاديميات التنس

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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كشف مجلس دبي الرياضي عن تفاصيل «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات التنس» التي تقام بين 28 أكتوبر المقبل و14 يناير 2024 بالتعاون مع أكاديمية سانيا ميرزا نجمة التنس الهندية واتحاد الإمارات للتنس بمشاركة 400 لاعب ولاعبة في 7 فئات مختلفة تشمل الناشئين والبالغين من الرجال والسيدات.

وتأتي بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات التنس ضمن خطة مجلس دبي الرياضي التي تهدف إلى استقطاب وتطوير المواهب الرياضية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله سعيد حارب أمين عام المجلس، وسانيا ميرزا، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعلياء بوجسيم عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس.

ثقافة

وأكد سعيد حارب حرص مجلس دبي الرياضي دعم كل المبادرات الرائدة التي تهدف لاستقطاب واكتشاف الموهوبين وتطوير مهاراتهم، وتساهم في تحفيز الرياضيين على تطوير حياتهم المهنية، مشيراً إلى التعاون المستمر للمجلس مع العديد من النجوم العالميين والقطاع الخاص لإطلاق المزيد من المبادرات وتنظيم البطولات التي تساهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وقال: لدينا في دبي بيئة تشجع وتدعم الاستثمار في مختلف المجالات، وقد أثبت الاستثمار الرياضي أنه الخيار الأمثل للنجوم، وقد حقق الكثير منهم نجاحات كبيرة.

وثمن حارب الدور الذي تقوم به سانيا ميرزا في هذا المجال، متمنياً لها المزيد من النجاح وموجهاً لها الشكر على جهودها في نشر رياضة التنس واستقطاب العديد من اللاعبين الموهوبين لممارسة اللعبة.

تطوير

وقالت سانيا ميرزا: «اهتمام دبي بتطوير القطاع الرياضي بشكل عام ورياضة التنس بشكل خاص في ازدياد مستمر وأصبح أقوى بكثير من قبل، وتعد هذه المبادرة بمثابة شهادة على تفاني دبي في رعاية المواهب وخلق إرث دائم في عالم التنس، وتأتي البطولة مواكبة للمبادرة التي أطلقتها من قبل لتدريب اللاعبين الإماراتيين، حيث سأقوم بنفسي بالإشراف على منافسات البطولة لاختيار أفضل المواهب الوطنية الواعدة فيها وضمهم إلى برنامج تطوير المواهب الإماراتي الذي أعمل عليه، ومن ثم أعمل على توجيههم وتزويدهم بالدعم والتدريب اللازمين للمنافسة والوصول إلى منصات التتويج الدولية، وذلك بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للتنس ليشكل هذا التعاون قوة كبيرة تكرس لرعاية واكتشاف مواهب التنس في دبي».

تعاون

من جهتها، أثنت علياء بوجسيم على التعاون المستمر بين مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للتنس لتحقيق الرؤية المشتركة لاكتشاف المواهب، وقالت: تأتي هذه البطولة لتعزيز التعاون واستكمالاً لمسيرة البطولات التي تم تنظيمها مع المجلس، والتي شهدت مشاركة واسعة من اللاعبين المواطنين والمقيمين، ما يسهم في توسيع قاعدة الممارسين لهذه اللعبة وتعزيز المنتخبات الوطنية بلاعبين مميزين.

مبادرة

وأوضحت فاطمة بوحجير منسقة «مبادرة الروح الإيجابية»، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، أن المبادرة تعد ركيزة أساسية في دعم العمل المجتمعي بالقيادة العامة لشرطة دبي، وذلك منذ انطلاقتها قبل سنوات، حيث قدمت المبادرة العديد من الفعاليات المجتمعية التي كان لها الدور الأبرز في العمل الشمولي في شرطة دبي، وذلك بتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.

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