176 لاعباً ولاعبة في بطولة الدولة للملاكمة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق غداً الجمعة منافسات بطولة الدولة المفتوحة للملاكمة، بمشاركة 176 لاعباً ولاعبة، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للملاكمة في فندق «دوست ثاني» أبوظبي، وذلك برعاية مجلس أبوظبي الرياضي.

وتشهد البطولة التي تستمر 3 أيام، تواجد العديد من اللاعبين واللاعبات من البحرين، وعمان، العراق، وقطر، والسعودية، ضمن برامج الاتحاد لتطوير قدرات الرياضيين، والارتقاء بمهاراتهم، في أول بطولة رياضية يتم تنظيمها بعد فترة التوقف السابقة.

ويترأس عمر الجابري رئاسة لجنة التحكيم، فيما يتولى سلطان الحرمي مهمة مدير البطولة، ويشارك في إدارة المنافسات مجموعة من الحكام الدوليين.

وتوجه حسن علي الحمادي، الأمين العام للاتحاد بالشكر والتقدير لمجلس أبوظبي الرياضي، على دعمه الكبير لبرامج وأنشطة الاتحاد، وتوفير جميع المتطلبات التي تعزز جهوده في تنظيم البطولات، والتي تسهم بقدر كبير وملموس في اكتشاف المواهب ورعايتها، وفق الخطط والبرامج التي يعتمدها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنس ناصر العتيبة.

وأضاف: «نتطلع إلى استمرار البرامج التي تستهدف تطور اللعبة، ونسعى من خلال هذه البطولات إلى تسليط الضوء على قيمة العناصر المواطنة، وصقل خبراتهم من خلال الاحتكاك مع مختلف اللاعبين على مستوى دول المنطقة والقارة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز