بطولة كأس الاتحاد تدشن موسم الجودو من الشارقة

المصدر: دبي - البيان

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يدشن اتحاد الجودو موسمه الرياضي الحالي 2023 - 2024، السبت الموافق 16 الجاري، بإقامة بطولة كأس الاتحاد للجودو للأشبال والناشئين والرجال برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وذلك في ضيافة نادي الشارقة الرياضي وبالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي.

وتتجدد إقامة بطولة كأس الاتحاد الافتتاحية التي يبدأ التسجيل للمشاركة فيها من غد الجمعة، ويستمر حتى مساء الأربعاء المقبل، على أن تُجرى قرعة البطولة ظهر الخميس المقبل بمقر إقامة البطولة، ويبدأ الميزان في اليوم التالي.

وأكملت اللجنة الفنية برئاسة محمد جاسم أمين السر العام المساعد الترتيبات كافة وفقاً للجدول الزمني للبطولة الافتتاحية. وأعلنت أن المشاركة مفتوحة في فئة الأشبال للمواطنين في كل وزن، بجانب مشاركة لاعب واحد في كل وزن للمقيمين، وتحددت أعمار فئة الأشبال لمواليد 2009 – 2010.

أما فئة الناشئين فستكون المشاركة مفتوحة للمواطنين، بجانب لاعب واحد من المقيمين في كل وزن.

من جهته، وجه محمد بن ثعلوب الدرعي التهنئة للأندية الأعضاء كافة بمناسبة استئناف نشاط الاتحاد المحلي للموسم الجديد الجودو استعداداً للانتقال لمقر الاتحاد الجديد في بني ياس، كما وجه الشكر لأسرة الشارقة الرياضي على حسن التعاون.

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