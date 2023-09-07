3 سباقات لـ«قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة» في بوخارست

المصدر: بوخارست - وام

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بدعم ورعاية من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، نظم فريق من المختصين في إدارة أنظمة سباقات القدرة، النسخة الحادية عشرة من سباق كأس شاغيا العربية، وسباق بطولة رومانيا الدولية للقدرة، وسباق كأس المغاوير برعاية إسطبلات المغاوير بالعاصمة الرومانية بوخارست. أشرف على إدارة السباقات الحكم الدولي محمد الحضرمي رئيساً للجنة التحكيم، والدكتور صالح القباطي المندوب البيطري للاتحاد الدولي للفروسية.

وأجرت القرية العديد من التجارب الناجحة لهذه البرامج في سباقات أقيمت خلال الفترة الماضية متضمنة سباق ستيرلينج للقدرة، ومدينة بريزبين بأستراليا، وسباق بطولة شاغيا للقدرة، ومدينة سيلشوارا، ورومانيا، وسباق توم كوليتي التاريخي، وستكون المهمة القادمة سباق فلوراك في فرنسا، وحظيت جميعها بإشادات كبيرة.

نتائج

وأسفرت نتائج السباقات، عن فوز الفارس فالانتين مياليسا من رومانيا على صهوة الجواد «نيو هوب» بسباق الثلاث نجوم لمسافة 140 كم.. والفارسة إيموكو بيتر من رومانيا على صهوة الجواد «الهتال» بسباق النجمتين لمسافة 120 كم.

فيما فاز بسباق النجمتين للشباب والناشئين لمسافة 120 كم الفارس دانيال إيوان على صهوة الفرس «إيفيرتا»، وفاز بسباق النجمة الواحدة لمسافة 100 كم الفارسة رومايانا شوبانوفا من بلغاريا على صهوة الجواد «دزهاز». وفي سباق نجمة واحدة للشباب والناشئين لمسافة 100 كم فازت بالمركز الأول الفارسة إيرينا ماسيك من رومانيا على صهوة الجواد كحيلان. وأقيمت أيضاً 3 سباقات تأهيلية محلية ناجحة لـ 3 فئات (80 كم، و60 كم، و40 كم) بمشاركة 54 فارساً وفارسة. شهد السباقات وتوج الفائزين سلطان محمد ماجد العلي سفير الدولة لدى رومانيا، بحضور الحكم الدولي محمد الحضرمي، ورولينا مادلين رئيسة اتحاد رومانيا للفروسية، وفيوريل دابيجا منظم السباق.

شكر

من ناحيته، تقدم سلطان العلي بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للدعم الكبير المقدم لرياضة الفروسية والخيول العربية الأصيلة بصورة عامة، ورياضة القدرة بصفة خاصة، والذي يجسد ريادة دولة الإمارات في هذه الرياضة.

دعم

وثمن مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، اهتمام ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للقرية والسباقات التي تنظمها وتستضيفها، وكل الأنشطة والفعاليات التي تواكب تطور العمل، لتقديم أفضل الخدمات للمشاركين ومحبي هذه الرياضة النبيلة.

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