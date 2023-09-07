6 ميداليات ملونة للهيام البلوشي في 30 يوماً

المصدر: الفجيرة - البيان

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نجحت لاعبة منتخب الإمارات ونادي الفجيرة للفنون القتالية الهيام البلوشي، في الفوز بفضية كأس آسيا تحت 17 سنة، وفضية غرب آسيا تحت 20 سنة، وبرونزية غرب آسيا تحت 23 سنة في سلاح الفلوريه، وذلك في إنجاز دولي جديد للمبارزة الإماراتية ولنادي الفجيرة للفنون القتالية.

وكانت اللاعبة الهيام البلوشي أحرزت ميدالية ذهبية في بطولة المملكة العربية السعودية، وفضية في بطولة آسيا للناشئات، إضافة إلى برونزية غرب آسيا في غضون شهر واحد، ما يعكس قيمتها الفنية بالمبارزة ويبرز الجهود الكبيرة لإدارة النادي والمدربة ماهيتاب وصفي.

وأكد مدير النادي نادر أبو شاويش، أن اللاعبة هيام البلوشي بعمر 17 سنة وشاركت في بطولة غرب آسيا بعدة فئات تحت 17 وتحت 20 وتحت 24 سنة، وذلك تحقيقاً لطموحها التصاعدي وأيضاً لنيل فرصة للاحتكاك مع لاعبات يفوقونها عمراً، وتمكنت خلال المنافسات التمهيدية من الفوز في خمس جولات منها فوزان ثمينان في الدورين ثمن وربع النهائي.

وثمن مدير النادي الإنجازات التي حققتها لاعبات النادي بالمبارزة، مؤكداً أنها تعزز الخطط الفنية المعتمدة لتطوير رياضة المبارزة في الإمارات ودور النادي باستكشاف المواهب المواطنة وتطويرها، ووصف الميدالية البرونزية لغرب آسيا بأنها إضافة مهمة لرياضة المبارزة الإماراتية.

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