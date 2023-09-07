ديوكوفيتش يحقق رقماً قياسياً في «فلاشينج ميدوز»

المصدر: (نيويورك - وام)

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تواصلت الأرقام القياسية والمفاجآت في النسخة الحالية من بطولة أمريكا المفتوحة «فلاشينج ميدوز» للتنس مع وصولها إلى الأدوار النهائية واشتعال حدة المنافسة على اللقب خاصة في منافسات فئة الرجال.

وحقق الصربي المخضرم ديوكوفيتش رقماً قياسياً تاريخياً جديداً ببلوغ الدور نصف النهائي للبطولة، لتكون المرة الـ47 التي يبلغ فيها المربع الذهبي في تاريخ مشاركاته ببطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، وهو ما يفوق الرقم القياسي السابق (46 مرة)، والذي كان مسجلاً باسم السويسري روجيه فيدرر.

وحقق ديوكوفيتش 13 انتصاراً ولم يتلقَ أي هزيمة في دور الثمانية ببطولة أمريكا المفتوحة.

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