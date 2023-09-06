أبوظبي تنظم بطولتي «المحاربين القدامى» و«الكاتا»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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وافق الاتحاد الدولي للجودو، على إقامة بطولتي المحاربين القدامى للجودو والكاتا على هامش بطولة أبوظبي «جراند سلام»، التي تستضيفها الإمارات في صالة «أرينا مبادلة»، بأبوظبي من 24 إلى 26 أكتوبر المقبل، وينظمها اتحاد الجودو ضمن «أسبوع أبوظبي» للألعاب القتالية 2023.

وتقام بطولة «الكاتا» على مدى يومي 28 و29 أكتوبر المقبل، وتليها بطولة «المحاربين» من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر المقبلين.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، إعلان 8 دول حتى الآن المشاركة في بطولة الكاتا، و191 لاعباً من 27 دولة في منافسات «المحاربين القدامى».

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