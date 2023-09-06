«عالم دبي للرياضة» أكبر تجمّع لأنشطة اللياقة البدنية

المصدر: دبي - البيان

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حين تفكرون في «عالم دبي للرياضة»، لا تتخيلونه مجرد مكان لممارسة الرياضة، بل هو منصة تفاعلية تجتمع فيها أنشطة تعزيز الترابط، وبناء الصداقات، وممارسة الأنشطة الصحية، والمرح لكل أفراد العائلة، تجتمع كلها تحت سقف واحد كبير.

تستعد فعالية «عالم دبي للرياضة»، أكبر وجهة للرياضات الداخلية في الإمارات، لاختتام نسختها الـ13، التي استمرت لمدة ثلاثة شهور. ومن الواضح أن هذه الوجهة المبهجة تقدم ما هو أبعد من مجرد ممارسة الرياضة، إذ تقدم فعالية «عالم دبي للرياضة» مجموعة واسعة من الأنشطة، بداية من تجربة رياضة جديدة للمرة الأولى وصولاً إلى تجربة آخر ما وصلت إليه أنشطة اللياقة البدنية والخيارات المتنوعة للحفاظ على الصحة.

تقام فعالية «عالم دبي للرياضة» على مساحة 300 ألف قدم مربعة، وتضم أكثر من 40 مرفقاً وملعباً مصممة على أحدث طراز، ما جعلها الوجهة المفضلة لعشاق الرياضة واللياقة البدنية على حدٍ سواء. وتقدم هذه الفعالية، التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، تجربة رائعة تتجاوز حدود الأنشطة البدنية، وتركز على أهمية النمط الصحي المتكامل وتعزز الشعور بالترابط المجتمعي.

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