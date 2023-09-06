«جري السيدات» في أجمل معالم دبي 30 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق النسخة الثانية من «سباق جري السيدات» الذي يقام في أبرز وأشهر وجهات دبي السياحية المختلفة ويتضمن 4 مراحل في مختلف مناطق دبي، وينطلق يوم 30 سبتمبر 2023 ويستمر حتى 11 نوفمبر 2023.

وتتنافس المشاركات في السباق على ثلاث مسافات هي 2.5 كيلومتر، و5 كيلومترات، و10 كيلومترات، وستحصل كل مشاركة منهن على ميدالية مبتكرة تم تصميمها بأسلوب التجميع وهي تتألف من 4 ميداليات متفرقة يمكن تجميعها لتكون ميدالية واحدة عند المشاركة في السباقات الأربعة، حيث تحمل كل ميدالية شعار المنطقة التي تقام فيها وهي من الوجهات العائلية السياحية والرياضية المميزة، وعند إكمال المراحل الأربع تجمع الميداليات الأربع سوياً لتكون معاً الميدالية الكبيرة التي تحمل اسم دبي مع صور للوجهات الأربع.

وينقسم السباق إلى فئات عمرية عدة، حيث يتنافس في سباق 10 كيلومترات خمس فئات عمرية هي 12 - 17، و18 - 39، و40 - 49، و50 - 59، و60 - 99، ويتضمن سباق مسافة 5 كيلومترات التنافس في فئتين عمريتين فقط هما من 12 إلى 17، ومن 18 إلى 99، ويتضمن سباق مسافة 2.5 كيلومتر 4 فئات عمرية هي 5 - 9، و10 - 14، و15 - 17، و18 - 99.

برنامج

وتقام المرحلة الأولى من السباق يوم السبت 30 سبتمبر 2023 في (مدينة إكسبو) وينطلق فيها السباق من الساعة 6:00 صباحاً حتى الساعة 8:30 صباحاً، ويمكن التسجيل للمشاركة في السباق عبر موقع هوبا سبورت.

وتنطلق المرحلة الثانية يوم الأحد 8 أكتوبر 2023 في (حي الشندغة التاريخي) ويقام السباق فيها من الساعة 6:00 صباحاً حتى الساعة 8:30 صباحاً.

وتقام المرحلة الثالثة في برواز دبي (دبي فريم) في حديقة زعبيل يوم السبت 14 أكتوبر 2023 من الساعة 9:00 مساءً حتى الساعة 11:0 مساءً.

فيما تقام المرحلة الرابعة يوم السبت 11 نوفمبر 2023 في (بحيرات الحب) بمحمية المرموم الطبيعية من الساعة 6:00 صباحاً إلى الساعة 8:30 صباحاً.

ويمنح السباق الفرصة للسيدات لخوض تجربة فريدة من خلال سباق جديد من نوعه ويمثل فرصة للمشاركات والمتابعين للاستمتاع بأجمل المناطق في إمارة دبي ويمثل إضافة في مجال التعريف بمناطق الجذب للسياحة الداخلية والرياضة المجتمعية، ودعم قطاع السياحة الرياضية الداخلية.

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