«الإمارات للمواي تاي للشباب» تنطلق الجمعة

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق بعد غدٍ بالعاصمة أبوظبي بطولة الإمارات للمواي تاي للشباب في افتتاحية أجندة موسم المسابقات والبطولات التي ينظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ.

ويشارك في البطولة 513 لاعباً ولاعبة يمثلون 49 نادياً.

وقال طارق محمد المهيري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ: «يسرنا الإعلان عن تنظيم بطولة الإمارات للمواي تاي للشباب ضمن افتتاحية أجندة مسابقات وبطولات الموسم الجديد للاتحاد والتي نحرص من خلالها للوصول لجميع الفئات العمرية في المجتمع ولكافة الأندية على مستوى الدولة بما يحقق أهدافنا نحو توسيع قاعدة اللعبة ونشر ثقافتها وشمولها بكافة برامجنا وخططنا الطموحة لتعزيز مستوى التفاعل مع البطولات ودورها في توفير الفرص المهمة لتطوير مستويات اللاعبين ورفع مستوى الخبرات للأندية لدى مشاركة لاعبيهم، بجانب تسليط الضوء على المواهب الواعدة، ما يساهم في دعم الخطط والأهداف المنشودة من البطولة».

حرص

وأضاف: «نفخر بمشاركة 513 لاعباً ولاعبة من 49 نادياً في دلالة جديدة على مكانة اللعبة لدى الأجيال في المجتمع ومدى حرصهم وشغفهم بممارسة المواي تاي وطموحاتهم الكبيرة لتقديم أفضل المستويات والنزالات».

وتابع: «نولي أهمية كبيرة في اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ برئاسة عبدالله سعيد النيادي، على تقديم كافة محاور التطور والتقدم بمسيرة مواي تاي الإمارات ووضعها في أعلى المراتب العالمية، من خلال مجموعة متنوعة من العوامل الرئيسية التي نستند عليها في خططنا وتتمثل في قاعدة قوية، بطولات وأنشطة متعددة تساهم بتوفير فرص التجارب والاحتكاك ورفع المستويات، اكتشاف المواهب وصناعة الأبطال».

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