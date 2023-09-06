«مربط دبي» يتألق في «بيرغامو الدولية لجمال الخيل»

المصدر: بيرغامو - البيان

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حصدت المهرة «دي شيخة» لمربط دبي، الميدالية الذهبية للمهرات في بطولة بيرغامو الدولية لجمال الخيل، ونال المربط الذهب أيضاً مع المهرة «دي مثايل»، والتي حصلت على لقب أفضل خيل في مواصفات القوائم.

كما أكد المربط حضوره، بعد فوز المهر «دي وناس» المملوك لمربط الجود - وهو من إنتاج مربط دبي بذهبية المهور، وكذلك فوز «دي كحيل» المملوك لمربط أبها للخيول العربية بالميدالية الذهبية. وقال المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية: إن بطولة بيرغامو الدولية، تعتبر محطة تنافسية كبرى، يحرص المربط على حضورها.

وأضاف : «علينا أن نكون في كل البطولات بكل مستوياتها، شرط أن تكون عالية الأداء والمشاركة». ومضى: «خيولنا التي قررنا مشاركتها كانت في مستواها الذهبي، وكان إنتاجنا العالمي سنداً ذهبياً لعدد من المرابط الدولية المتميزة، وهو ما يحقق أهدافنا الخاصة في جعل جودة الخيل العربي قضية عامة».

من جانبه، أشاد عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي بالنتائج الإيجابية، التي حققها إنتاج المربط في بيرغامو، مؤكداً أنها جاءت في بطولة متميزة . وقال المرزوقي: «إنه تميز إيجابي لإنتاجنا في بطولة رسخت مكانتها، ورسخ مربط دبي مكانته الخاصة فيها، بإنجازاته كعلامة حاضرة بقوة وباستمرار».

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