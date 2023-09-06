المدرسة اللاتينية تقود طائرة الأندية بنسبة 50 %

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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تستعد فرق الكرة الطائرة للرجال في أندية الدولة، من خلال تدريبات يومية على ملاعبها، لبدء الموسم الجديد 2023 - 2024، والذي ينطلق يوم 16 سبتمبر الجاري، بمباريات الجولة الأولى من كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وذلك تحت قيادات فنية غلب عليها المدرسة اللاتينية بنسبة 50 %، مع وجود مدربين من أمريكا الجنوبية، على رأس فريق العمل مع 4 من أصل 8 أندية تشارك في مسابقات الرجال.

ويقود كلاً من العين والجزيرة وشباب الأهلي، مدربون برازيليون، وتتحضر طائرة العين للموسم المقبل، بتدريبات يومية على ملعب الصالة المغطاة في استاد خليفة بن زايد بالنادي، تحت قيادة المدرب تالمو أوليفيرا كورتو، فيما يقود تدريبات «فرسان دبي»، المدرب سيدني لوسيانو بابك، وتدريبات الجزيرة ماركوس باتيشكو، فيما يقود الوصل، المدرب الأرجنتيني بابلو غافيير، والذي سبق وعمل مدرباً لعجمان قبل موسمين.

تنوع

وتنوعت جنسيات المدربين العاملين مع الفريق الأول في الأربعة أندية الأخرى، إذ أبقى بني ياس على مدربه الجزائري مراد سنون، بعدما قاد الفريق إلى تحقيق ثلاثة ألقاب في الموسم الماضي، ويقود طائرة النصر، المدرب التونسي زياد لرقش، وطائرة عجمان، الصربي ريكال بوجان، وطائرة حتا، المدرب التايلاندي، باسكال وليبا.

يذكر أن الأندية المشاركة في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، تم تقسيمها على مجموعتين، وتضم الأولى أندية الجزيرة والوصل والعين وبني ياس، والثانية أندية شباب الأهلي وعجمان والنصر وحتا، وتشهد الجولة الأولى للبطولة يوم 16 سبتمبر الجاري، تشهد مواجهات الجزيرة مع الوصل، العين مع بني ياس، شباب الأهلي مع عجمان، والنصر مع حتا، ويلتقي في الجولة الثانية يوم 23، الوصل مع العين، بني ياس مع الجزيرة، عجمان مع النصر، وحتا مع شباب الأهلي، وفي الجولة الثالثة يوم 30 من الشهر نفسه، الوصل مع بني ياس، الجزيرة مع العين، عجمان مع حتا، وشباب الأهلي مع النصر، ويصعد أول وثاني كل مجموعة إلى المربع الذهبي.

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