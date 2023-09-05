3 ميداليات ملونة للاعبة المبارزة الهيام البلوشي في خمسة أيام

المصدر: الفجيرة – البيان

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نجحت لاعبة منتخب الإمارات ونادي الفجيرة للفنون القتالية الهيام البلوشي في الفوز بفضية كأس آسيا تحت 17 وفضية غرب آسيا تحت 20 وبرونزية غرب آسيا تحت 23 في سلاح الفلورية، وذلك في إنجاز دولي جديد للمبارزة الإماراتية، وإضافة قيمة لنادي الفجيرة للفنون القتالية.

وكانت اللاعبة الهيام البلوشي أحرزت ميدالية ذهبية في بطولة المملكة العربية السعودية وفضية في بطولة آسيا للناشئات، إضافة إلى برونزية غرب آسيا وجميعها تحققت في غضون شهر واحد، مما يعكس قيمتها الفنية بالمبارزة ويبرز الجهود الكبيرة لإدارة النادي والمدربة ماهيتاب وصفي.

بدوره أكد مدير النادي نادر أبو شاويش أن الفوز بالميداليات الدولية للاعبي ولاعبات النادي في أقوى البطولات يعكس الدعم اللامحدود لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والاهتمام الكبير بالمواهب المواطنة في جميع الألعاب التي تمارس في النادي، ومثنياً على الجهود المشتركة لمنتسبي النادي.

وكشف أن اللاعبة الهيام البلوشي بعمر 17 سنة وشاركت في بطولة غرب آسيا بعدة فئات تحت 17 وتحت 20 وتحت 24 سنة، وذلك تحقيقاً لطموحها التصاعدي وأيضاً لنيل فرصة للاحتكاك مع لاعبات يفوقونها عمراً، وتمكنت خلال المنافسات التمهيدية من الفوز في خمس جولات منها فوزان ثمينان في الدورين ثمن وربع النهائي.

وثمن مدير النادي الإنجازات التي حققتها لاعبات النادي بالمبارزة، مؤكداً أنها تعزز الخطط الفنية المعتمدة لتطوير رياضة المبارزة في الإمارات، ودور النادي باستكشاف المواهب المواطنة وتطويرها، ووصف الميدالية البرونزية لغرب آسيا أنها إضافة مهمة لرياضة المبارزة الإماراتية.

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