فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك يبدأ مشوار «عربية السلة»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تنطلق اليوم في مدينة مراكش المغربية النسخة 24 لبطولة «سوق دبي الحرة» لأندية سيدات كرة السلة العربية بمشاركة 9 فرق موزعة على مجموعتين، الأولى تضم غاز الشمال العراقي، القرين الكويتي، مجد طنجة المغربي، العاصمة السعودي فيما تضم الثانية أكاديمية فاطمة بنت مبارك في أول مشاركة عربية، الكوكب المغربي، كوسيدار الجزائري، جيفت ستار الصومالي، سنحاريب العراقي ويغيب عنها بيروت اللبناني حامل اللقب في النسخ الثلاث الأخيرة.

وتشهد الجولة الأولى 3 مباريات، الأولى تجمع غاز الشمال والعاصمة اعتباراً من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت المغرب يليهما في الرابعة مساءً أكاديمية فاطمة بنت مبارك وسنحاريب ثم حفل الافتتاح وبعده مباراة الكوكب وجيفت ستار في السابعة مساءً.

يستمر الدور التمهيدي حتى الأحد المقبل ثم تحصل الفرق على يوم راحة يليه الدور ربع النهائي يوم الثلاثاء يلتقي فيه أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية وأول المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى وثاني الأولى مع ثالث الثانية وثاني الثانية مع ثالث الأولى على أن يقام الدور نصف النهائي يوم الأربعاء ثم تختتم البطولة يوم الجمعة 15 سبتمبر.

متابعة

ووصل أمس إلى مراكش اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة لمتابعة البطولة، وأكد القرقاوي أن النسخة الجديدة ستحقق نجاحات أكثر على ضوء استعدادات الفرق ورغبتها بتحقيق اللقب في غياب لبنان وتونس الأكثر فوزاً في هذه البطولة، وأشار القرقاوي إلى أن كرة السلة النسائية في الوطن العربي حققت تقدماً ملموساً في السنوات الأخيرة بفضل اهتمام الأندية وحرص الاتحاد العربي على انتظام هذه البطولة وغيرها من المسابقات، مشيراً إلى أن الموسم الحالي شهد ثلاث بطولات نسائية، هي بطولة الناشئات في الأردن والمنتخبات في مصر والأندية في المغرب.

تفوق لبناني

وبنظرة على السجل الذهبي تبقى السلة اللبنانية متربعة على صدارة الترتيب بعشرة ألقاب حققتها في آخر 20 عاماً منها 3 لبيروت و2 لكل من الهومنتمن والرياضي والانترانيك وواحد للحكمة مقابل ٩ ألقاب لتونس 3 للملعب و2 لكل من الصفاقسي والهلال وواحد للأمل، بينما فازت الفرق المصرية بـ 3 ألقاب منها 2 لسبورتنغ وواحد للأهلي وأخيراً المجمع البترولي الجزائري بلقب وحيد عام 2016.

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