سباق جري السيدات في دبي ينطلق 30 سبتمبر بـ4 مراحل

المصدر: وام

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أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق النسخة الثانية من "سباق جري السيدات"، الذي يقام في أبرز وأشهر وجهات دبي السياحية، ويتضمن 4 مراحل، في 30 سبتمبر الجاري وتستمر مراحله حتى 11 نوفمبر المقبل.

وتتنافس المشاركات في السباق على 3 مسافات هي 2.5 و5 و10 كم، وتحصل كل مشاركة على ميدالية مبتكرة تتألف من 4 ميداليات متفرقة يمكن تجميعها لتكون ميدالية واحدة عند المشاركة في السباقات الأربعة، حيث تحمل كل ميدالية شعار المنطقة التي تقام فيها وهي من الوجهات العائلية السياحية والرياضية المميزة.

وعند إكمال المراحل الأربعة، تجمع الميداليات الأربعة سويًا لتكوّن معا الميدالية الكبيرة التي تحمل اسم دبي مع صور للوجهات الأربعة.

وينقسم السباق إلى عدة فئات عمرية، وتقام المرحلة الأولى من السباق في 30 سبتمبر الجاري بمدينة إكسبو، وتنطلق المرحلة الثانية في 8 أكتوبر المقبل بحي الشندغة التاريخي، وتقام المرحلة الثالثة في برواز دبي (دبي فريم) بحديقة زعبيل في 14 أكتوبر المقبل، فيما تقام المرحلة الرابعة الأخيرة في 11 نوفمبر المقبل في بحيرات الحب بمحمية المرموم الطبيعية.

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