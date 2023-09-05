"دولي الجودو" يوافق على إقامة بطولتي "المحاربين القدامى" و"الكاتا" في أبوظبي

المصدر: وام

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وافق الاتحاد الدولي للجودو، على إقامة بطولتي المحاربين القدامى للجودو والكاتا على هامش بطولة أبوظبي "جراند سلام"، والتي تستضيفها الإمارات في صالة (أرينا مبادلة)، بأبوظبي من 24 إلى 26 أكتوبر المقبل، وينظمها اتحاد الجودو ضمن "أسبوع أبوظبي" للألعاب القتالية 2023.

وتقام بطولة "الكاتا" على مدى يومي 28 و29 أكتوبر المقبل، وتليها بطولة "المحاربين" من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر المقبلين.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، إعلان 8 دول حتى الآن المشاركة في بطولة الكاتا، و191 لاعبا من 27 دولة في منافسات "المحاربين القدامى".

وقال سعادة الدرعي إن بطولة "المحاربين القدامى" تمثل رسالة إلى كافة الرياضيين الذين تركوا اللعب لعامل السن أو الإصابة، بإمكانية عودتهم مجدداً لمزيد من التعارف، وتجديد ذكريات اللقاءات السابقة.

وأضاف: تعزز هذه الفعاليات الترويج السياحي للإمارات، ونرجو أن تكون نسخة استثنائية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمحاربين القدامى، والتي أبدت ترحيبها بإقامة هذه البطولة التنافسية في أبوظبي.

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